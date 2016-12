Tipy na MTB trasy – Na nejvyšší vrchol Brd

Nejmladší naší chráněnou krajinnou oblastí jsou Brdy, které byly jako CHKO vyhlášeny teprve v lednu 2016. Výrazným zmenšením vojenského výcvikového prostoru se nám tak zpřístupnila unikátní příroda, kterou byste ve středních Čechách jen stěží jinde našli. Tak do sedel a vyjeďme rovnou až na nejvyšší vrchol Tok.

Vstupte do CHKO Brdy Foto: Václav Vrtal Další fotografie

Popis trasy

Za výchozí bod tohoto výletu jsme zvolili vlakové nádraží Jince, které leží na železniční trati Praha – Beroun – Příbram – Protivín a není nutné nikde přestupovat. Z jineckého nádraží se vydáme po hlavní silnici k náměstí 1. Máje, kde odbočíme vlevo na Ohrazenice a začínáme pomalu stoupat k brdským vrcholům. Cestou se nám otevírají nádherné výhledy na vrcholy Plešivec, Písek nebo Vystrkov. Ačkoliv jsme v nadmořské výšce jen 500 m n.m., máte z okolních scenérií pocit, že se nacházíte spíše někde v pohraničních horách.



Zřícenina hradu Valdek

První zastávkou je romantická zřícenina hradu Valdek. Je to sice malá zajížďka, ale vynechat na trase tenhle brdský skvost by byl hřích. Zároveň je to skvělé místo na malý odpočinek po pětikilometrovém výšlapu. Od Valdeku potom budeme ještě trochu stoupat, zatím stále po asfaltce a na prvním rozcestí odbočíme vpravo.



Bývalá dopadová plocha Jordán

Projedeme rovně křižovatkou U Bílého křížku, potom přes panelovou plochu jakéhosi bývalého letiště nebo odstavné plochy vojenské techniky a dál stoupáme, až se před námi objeví vylesněná krajina bývalé dopadové plochy Jordán – střelnice, na které jsou torza vojenských bunkrů z předválečného Československa. Mimochodem se zde točila i scéna z filmu Obecná škola, pamatujete? Za dobré viditelnosti se vám odsud nabídne i překrásný pohled na celý pás Krušných hor.



Lovecká chata Na Carvánce

Na nejvyšší vrchol Tok je to potom odsud už jen kousek. Jen nezapomeňte včas odbočit vlevo a potom po lesní cestě s označením Dřevěnka dorazíte k lovecké chatě Na Carvánce. Turistické značení ve Středních Brdech není v době psaní tohoto článku dokončené, a tak jsou cedule s označením lesních cest jediné orientační vodítko. Máte tak jedinečnou příležitost prověřit vaše orientační smysly. Od Carvánky na Tok šlapete už téměř po rovině. Samotný vrchol Tok není tak snadné najít, ale vy to určitě zvládnete a podělíte se o to s námi v komentářích k výletu.



Bývalý vysokopecký důl

A z Toku už jenom z kopce anebo po rovince. Nejdřív k vodní nádrži Pilské, kde se sice kvůli ochrannému vodnímu pásmu nevykoupete, ale oku pokocháte. Potom sjedete k hájovně U Slatiny, kde odbočíte k vesnici Kozičín a jste z brdských lesů venku. Nudu však nečekejte a klid divočiny teď můžete vyměnit za výpravu po hornické minulosti Příbramska nebo se jen tak pohodově projet podél říčky Litavky zpátky na jinecké nádraží.

Po kliknutí na obrázek si můžete trasu detailně prohlédnout, případně stáhnout do svojí navigace.

Délka a náročnost

Popsaný okruh vám dá zabrat hlavně na začátku, kdy budete stoupat na brdské vrcholky. Stoupání je ale po asfaltkách a zpevněných cestách. Druhá část trasy od vrcholu Tok vede z kopce a posledních asi 17 km po rovině podél říčky Litavky po částečně nezpevněných cestách.

Praktické na cestu

Výlet se dá sice zvládnout i na krosovém kole, ale pro lepší komfort doporučujeme vyrazit na horákovi. Občerstvit se můžete v druhé polovině výletu při průjezdu údolím Litavky, kde budete míjet i dva malé pivovary v Podlesí a Jincích.

Zajímavosti na trase

Valdek

Zřícenina gotického hradu, která byla po mnoho let ukryta ve vojenském výcvikovém prostoru Jince.

Jordán

Dopadová plocha dělostřeleckých střel v bývalém vojenském prostoru Jince. Testovala se zde i odolnost objektů československého předválečného opevnění.

Tok

Se svojí nadmořskou výškou 865 m je nejvyšším vrcholem brdského pohoří a zároveň středních Čech. Pod vrcholem se nachází podobně jako na Jordánu bývalá dopadová plocha.

Vysoká Pec

Obec na říčce Litavce, která je spjatá s minulou těžbou železné rudy na Příbramsku.

Partnerem seriálu „Tipy na MTB trasy“ je AUTHOR – česká značka pro horská, silniční a krosová kola s tradicí od roku 1993.

Seriál „Tipy na MTB trasy“

redakce NaKole.cz, 07.08.2016