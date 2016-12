Tipy na MTB trasy – Z Vlašimi do Českého Šternberka nebo naopak

Území mezi řekou Sázavou a městem Vlašimí na jihu se jmenuje Vlašimská pahorkatina a právě sem směřuje následující výlet. Je jasné, že dojde na kopečky, ale i na jízdu po rovině, to v okolí říčky Blanice.

Hrad Český Šternberk z podhledu Foto: Jiří Juřík Další fotografie

Když už jsme se zmínili o Blanici, musíme pokračovat kousek proti jejímu proudu nad Vlašim, kde protéká pod bájnou horou Velký Blaník a celé toto území tvoří CHKO Blaník, ale to je již jiný výlet.

Popis trasy

Výlet tvoří okruh, takže začít můžete kdekoliv, my jsme zvolili Český Šternberk, a to z důvodu zcela praktického až sobeckého. Jeli jsme sem z Prahy a Český Šternberk je z metropole lépe přístupný než Vlašim. Autem sem snadno dojedete po asi 50 km jízdy po dálnici D1. Sjíždí se na exitu 41 Šternov. Druhou možností je cesta vlakem, ale s přestupem v Čerčanech. I do Vlašimi se vlakem rovněž dojede, a to s přestupem v Benešově.

V Českém Šternberku lze zaparkovat, tedy pokud ve zdejším hradu neprobíhá nějaká oblíbená akce. Odložit auto můžete buď na parkovišti u přístupu k hradu, nebo dole u Sázavy.



Podjezd pod dálnicí D1

Konečně na kole vyjdete pohodlně z městyse Český Šternberk po levém břehu Sázavy, kde vedou cyklotrasy 19, 101 a 0071, a to po malé silničce. Bohužel asi po 1,3 km pohoda skončí, protože se začne připomínat Vlašimská pahorkatina. Vystoupáte k dálnici D1, kde se setkáte s modrou turistickou značkou, po které budete dále pokračovat společně s cyklotrasou 101, které se navzájem proplétají, odlučují, ale společně směřují do Vlašimi.

Můžete se tedy vybrat ze dvou variant.

Po cyklotrase 101 pojedete pohodlněji, po malých silničkách a okreskách, ale vzdálíte se od pěkné přírody v údolí Blanice, a zároveň minete touto cestou některé zajímavosti.

Trasa podél modré značky je přírodnější, ale i napínavější. V jednom úseku dlouhém asi 700 m musíte opustit pohodlnou cestu a vyhnout se po pěšince lesem soukromému stavení. Kousek za tímto „zpestřením" dojedete opět již pohodlně k velice příjemnému místu Hrádek, které je přímo stvořené k zastavení a odpočinku, ba přímo spočinutí až kontemplaci.



Dobrou vodu načepujete kousek za Hrádkem.

V těchto místech se setkáte s cyklotrasou číslo 8175, jen pozor, jde o poněkud terénní jízdu. Pokud vám dochází voda, stačí popojet 500 metrů (stále po modré a cyklotrase 8175) k Mariánské kapličce s pramenem. Zanedlouho se dostanete na pěšinku, vyznačenou jako cyklostezka, která se záhy změní na parádní cestu, která vás spolehlivě dovede až do středu Vlašimi. Jak si užijete pohodové město Vlašim je jen na vás. Můžete například navštívit unikátní zoo pro postižené živočichy. Určitě si projeďte zámecký park, ale to se již výlet pomalu překlápí do druhé, návratové, poloviny.



Vlašimský zámek

Před vámi je cesta zpět z Vlašimi do Českého Šternberku. I v tomto případě je výběr z několika variant. Vrátit zpět do Českého Šternberku se můžete takřka po stejné cestě, tedy po cyklotrase 101 nebo po jiných místních či hlavnějších silnicích. Projedete například Radošovice, Bílkovice (vrchem), kde se od přímého směru poněkud oddálíte po cyklotrase 0072.

Pro odvážnější terénní jezdce se pak nabízí mnohem přírodnější varianta, která je zkratkou přesně v duchu: „Oč je zkratka kratší, o to je náročnější“. Jde o úsek mezi Bílkovicemi a Divišovem, zde vede zelená značka. Ostatně tato terénní vložka je patrná i z mapy ShoCart. Ač se to chvilkami nezdá, nakonec se i touto cestou do kýženého Divišova dostanete. V Divišově si ještě trochu vystoupáte a pak následuje sjezd nazpět do Šternberka. Měří asi 4 km a je odměnou za předchozí stoupání. A jste zpět v Českém Šternberku.

Po kliknutí na obrázek si můžete trasu detailně prohlédnout, případně stáhnout do svojí navigace.

Délka a náročnost

Trasa vytváří okruh dlouhý asi 40 km. Pojedete buď po klidných silnicích nebo po pěšinkách až po neprůjezdných úsecích. jak bylo naznačeno, trasu lze zkombinovat jak z terénních, tak i silničních úseků.

Náročnost střední, místy vysoká (kolo se vede až přenáší), ale tato místa lze objet po cyklotrasách po silničkách.

Vhodné kolo: horák s předním odpružením.

Praktické na cestu

Trasa je náročná podle toho, jakou zvolíte variantu, jak jsou popsané v popisu trasy. Po cyklotrasách pohoda, po turistických značkách je to jinak, tedy dojde i na krátká tlačení kola. V obou případech však počítejte s několika stoupáními.

Vlak jezdí do Českého Šternberku, nakonec i do Vlašimi.

Občerstvení je možné ve všech větších sídlech, ale toto si moc neužijete právě na přírodních úsecích.

Zajímavosti na trase

Hrad Český Šternberk

Hrad založený kolem roku 1241 byl dobyt až roku 1467. Po té byl objekt několikrát přestavován.

Blanice

Říčka je druhým největším přítokem Sázavy, je dlouhá 66 km, pramení asi 10 km severovýchodně od Tábora. Pozor na záměnu: existuje ještě Blanice, která je přítokem Otavy.

Hrádek

Poutní místo Panny Marie Hradecké, hlavní mariánské poutní místo Podblanicka. kostelík sv. Matouše.

Vlašim

Město takřka přesně uprostřed České republiky. Osídlení je nálezy dokázáno již v době před 30 tisíci let. Novodobě pochází první zmínka o městě ze 13. století. Vzniká zde tvrz, která měla chránit brod přes Blanici.

Partnerem seriálu „Tipy na MTB trasy“ je AUTHOR – česká značka pro horská, silniční a krosová kola s tradicí od roku 1993.

Seriál „Tipy na MTB trasy“

, 29.07.2016