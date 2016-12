Výlet pro pohodáře, vrchaře i freeridisty v Jeseníkách

Existuje několik odrůd cyklistů, ale jen málo míst, kde by se navzájem ve své cyklistické touze protnuli. Jak titulek praví, jedno univerzální místo jsme zřejmě objevili a pochopitelně jej vám nyní představíme.

Není Jeseník jako Jeseník

Jeseník je jednak město, ale také chráněná krajinná oblast Jeseníky, tedy hory. Všemu vévodí Praděd (1491 m n. m.), na jehož vrcholku je vysílač dokončený v roce 1983. Díky jeho výstavbě byla vybudována i příjezdová komunikace, kterou nyní zhusta využívají cyklisté, aby vyjeli na tuto opravdu vysokou kótu.

Město Jeseník leží na soutoku říček Bělá a Staříč, zprava sem pak směřuje Vrchovištní potok. Město jo to poněkud „roztahané“, ale především vklíněné mezi hory Jeseníků. Na východě se nad městem tyčí rozhledna Zlatý Chlum. Na opačné, tedy západní straně všemu dominují Lázně Jeseník a především budova Priessnitz.



Výhled z rozhledny na Zlatém Chlumu

Popis trasy

Pojedeme do kraje Olomouckého, do okresu Jeseník, do CHKO Jeseníky a budeme jezdit v okolí města Jeseník. Jsou to končiny vskutku kopcovité, anebo také ne, záleží na jakou stranu se vydáte, jakou si nasadíte úroveň. Na své si přijdou jak silničáři, tak rodiny s dětmi, jezdci na horských kolech a nakonec i milovníci adrenalinu.

Po rovině mezi horami

Ačkoliv město Jeseník je uprostřed hor, i zde se dá jezdit po rovině. To pro pohodáře, kteří nemají rádi prudká stoupání a riskantní sjezdy. Stačí sledovat tok říčky Bělé, podél které vedou cyklotrasy 53 a 54. Touto jízdou si sice moc přírody neužijete, ale na druhou stranu dobře poznáte zdejší zástavbu, muzeum Auto-moto veteránů v České Vsi, miniaturní Hasičské muzeum v Hradci. Na konci české části trasy vás pak čeká Helenčin rybník, u kterého je možnost občerstvení. Cyklotrasa 54 pokračuje dále na polské město Głuchołazy. cesta Polskem dále na sever vede již opravdu po rovině, třeba až k Otmuchowským jezerům nebo až k Baltu.



Náměstí v Jeseníku

Popsaná trasa z Jeseníku (města) až na hranice s Polskem je dlouhá asi 17 km, to samé zpět, ale lze jet i jinudy, takže snadno najedete 45 km. Převýšení minimální, povrch cesty je neustále zpevněný, asfaltový.

Po kliknutí na obrázek si můžete trasu detailně prohlédnout, případně stáhnout do svojí navigace.

Do hor

Pokud máte rádi stoupání, město Jeseník a jeho okolí vás rovněž uspokojí. Pak stačí vlastně vyjet kamkoliv bokem od jmenovaných vodních toků.

Ostatně, pokud se podíváte na mapu lokality, zjistíte, že je zde více cyklotras (značených, neznačených, cest zpevněných či nikoliv) než značených tras pěších. Je to zřejmě dáno potřebami lesáků, kteří musí efektivně obhospodařovat svoje hvozdy, no a k tomu potřebují dobré komunikace, které nevedou přímo k cíli, ale o to více jsou vhodné pro jízdu na kole.



Jedna z tratí Lipovských stezek, tato je modrá.

Mezi oblíbené vrchařské trasy patří třeba výjezd proti Vrchovištnímu potoku nahoru na Rejvíz. Zde si užijete asi deset km stoupání.

Výzvou je i výjezd k rozhledně Zlatý Chlum. Nejprve vystoupáte po asfaltce do 671 metrů ke kapli sv. Anny, cestou minete i hotel Křížový Vrch, který sice má lákavou věž, ale o rozhlednu se tentokrát nejedná. Pak buď přímo do kopce nebo oklikou k rozhledně.

Hurá do klopenek

Bikeparky, singltreky atp., to je fenomén posledních let snad všude po naší vlasti, kde to terén umožňuje. Není tomu jinak v Jeseníkách. Již zažitý je bikepark Kouty, ale i nedaleko Jeseníku si můžete dopřát obdobnou kratochvíli. Stačí popojet do Lipové, kde je areál tzv. Lipovských stezek, které jsou součástí Rychlebských stezek.

V duchu celého kraje, do Lipové se můžete dostat buď po rovině nebo stylověji přes kopce. My jsme si to užili následovně:

Po kliknutí na obrázek si můžete trasu detailně prohlédnout, případně stáhnout do svojí navigace.

Délka a náročnost

Jeseníky jsou protkány řadou kvalitních cest. Náročnost se odvíjí spíše od nastoupaných výškových metrů. Technickou náročnost si můžete stanovit sami.

Výlet po rovině tam i zpět je dlouhý asi 35 km. Cesta přes hory k Lipovským stezkám a zpět do Jeseníku měří asi 28 km. Přesná délka závisí na tom, jak a kolikrát projedete stezky.

Praktické na cestu

Město Jeseník je v rámci ČR poněkud na odlehlém místě. Z Prahy je to autem poctivých asi 260 km, ale i sem vedou koleje, po kterých jezdí vlaky. Oblast je turisticky vyhledávaná, tak s ubytováním či stravováním není problém. Jen pozor na rozmary počasí, přeci jen Hrubý Jesení je občas vskutku hrubý.

Zajímavosti na trase

CHKO Jeseníky

Chráněná oblast Jeseníky byla vyhlášena v roce 1969 na rozloze 740 km2. Chráněny jsou zaoblené lesnaté hory s pralesy a zdroji pitné vody.

Město Jeseník

Místo je poprvé připomínáno v roce 1267. K památkám Jeseníku patří renesanční radnice, vodní tvrz z 15. století a řada lázeňských objektů.

Rozhledna Zlatý Chlum

Kamenná věž je vysoká 26 metrů a byla poprvé zpřístupněna v roce 1899.

Jeskyně Na Špičáku

Jeskyně proniká do krasového kužele Velký Špičák. Prostory jeskyně vytvořily ve vápencích povrchové vody.

Fotogalerie

