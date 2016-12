Jak dlouho trvá cesta k Protivínu

Jistě znáte lidovou písničku Na břehu Blanice, kde se zpívá o cestě z Maletic do Protivína. Má trvat ani ne hodinu a je prý stromkama sázená. Důvěřuj, ale prověřuj, a tak jsme se do Jižních Čech to vydali zkontrolovat.

Blanice mezi Protivínem a Vodňany Foto: Jiří Juřík Další fotografie

Na úvod jedno důležité upozornění. Blanice, v okolí které nyní budeme cestovat, je zcela jinou říčkou, než Blanice u Vlašimi, okolo, které jsme se již projížděli. Tato druhá Blanice je jižněji a nedaleko u Písku se vlévá do Otavy.

Jako začátek následujícího výletu, který tvoří okruh, je vhodné městečko Protivín, které leží na silnici č. 20, spojující Písek a České Budějovice. K výjezdu z Protivína na jih vás bude lákat žlutá turistická značka, která kopíruje tok říčky Blanice, bohužel tato cesta není pro jízdu na kole vhodná. Zde si na své přijdou pěšáci. Pro jízdu na kole je vhodnější takřka paralelní silnička, po které vede cyklotrasa 1075 a naučná stezka Na břehu Blanice. Cesta vede poklidnou krajinou po pohodlné komunikaci takřka bez automobilového provozu. Projedete malé vesničky Milenovice, Čavyně a pohodlně dojedete do Vodňan.



Náměstí Svobody ve Vodňanech

Po prohlídce útulného městečka, případně po občerstvení, vždyť jste ujeli celých 8 km skoro po rovině, pokračujte dále po cyklotrase 1259, kterou opět doprovází naučná stezka, tentokrát Vodňanská. Chvilku pojedete po polní cestě a jste v obci Křtětice, kde naučná stezka končí. Zde rovněž změníte číslo cyklotrasy, nově pojedete po 1073 do obce Kloub, kde odbočíte vpravo stále po cyklotrase 1073. Zanedlouho se opět setkáte s naučnou stezkou Na břehu Blanice, která se přidá zprava společně se zelenou turistickou značkou. Obě vás budou doprovázet až na konec výletu. Pohodlně dojedete k Tvrzskému rybníku, kde je rozcestí pěších i cyklotras. Dále pokračujte po cyklotrase 1077 společně s naučnou stezkou zelenou značkou.

Vašim dalším cílem je tvrz Klokočín. Nejdříve však projedete obec Skály, kde je restaurace, ale především zde opustíte cyklotrasu 1077 a nadále budete sledovat zelenou značku. Za obcí odbočuje vlevo.



Cestou potkáte řadu ukázek jihočeského selského baroka.

Z obce Skály vyjedete po široké cestě, která vás dovede mezi podmáčené louky. Právě zde může být připraven jediný zádrhel na celém výletu. Poměrně pohodlná cesta vás dopraví na dohled od Klokočína, náhle však zatáčí kolmo vpravo na louku a … zde zmizí. Než jsme se zorientovali, stáli jsme po kotníky v močále, naštěstí již vyhřátém a nepáchnoucím. Proto POZOR!, v místě, kde cesta zatáčí vpravo pokračujte rovně v původním směru. V době naší návštěvy zde bylo vzrostlé pole a cesta zarostlá. Nicméně správný směr je právě tudy.



Platanová alej k protivínskému pivovaru

Když jste se již dostali do Klokočína, jste vlastně v Malenicích a konečně můžete začít prověřovat v úvodu slibovanou cestu odtud zpět do Protivína. Nutno podotknout, že je to cesta příjemná, po rovině, po silničce, podél které opravdu rostou stromy. Trasu dlouhou asi 5 km (tedy rychlejší chůzí za hodinu zvládnutelnou, jak naznačují slova písně) si můžete zpestřit odbočkou do Myšence ke zdejším sluncím, přímo v Protivíně pak lze odbočit vlevo ke zdejšímu pivovaru, odkud je to jen kousek do středu města na Masarykovo náměstí, kde jste nejspíš zaparkovali auto.

Délka a náročnost

Popsaný okruh je opravdu snadným výletem, až na orientačně náročnější a zřejmě permanentně neudržovaný úsek mezi obcí Skály a Klokočínem, který je dlouhý asi 150 metrů. V podstatě celá trasa vede po zpevněných a velice klidných cestách a především po rovině. Okruh, tak jak je popsaný je dlouhý asi 30 km, ale vzhledem k charakteru okolí a dostatku značených cest jej lze všelijak upravit či prodloužit.

Praktické na cestu

Popsaný okruh lze zvládnout na trekovém kole. Restaurace naleznete v Protivíně, Vodňanech, Skálách. Vlaková zastávka je jak v Protivíně, tak ve Vodňanech

Zajímavosti na trase

Protivín

Městečko vzniklo jako ves okolo tvrze u brodu přes Blanici, a to přibližně okolo roku 1260. V roce 1899 byla obec Protivín povýšena na město. Zdejší pivovar byl založen v první polovině 16. století, přesný rok není znám. Od roku 2008 protivínský pivovar spadá pod českou společnost Pivovary Lobkowicz. K areálu pivovaru vede pěkná alej státem chráněných platanů, zřejmě proto se zdejší piva jmenují Platan.

Vodňany

Město Vodňany vzniklo z osady z přelomu 12. a 13. století, která byla u zlatonosných rýžovišť. Jak jméno napovídá, městečko je úzce spjato s vodou, kterou zde zastupuje nejen Blanice, ale především rybníky, sádky a rybníkářství. Ve Vodňanech má své sídlo Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, dále Výzkumný ústav rybářský a hydrologický, ale také střední rybářská škola a rybářské muzeum.

Klokočín

Zdejší tvrz je poprvé zmiňována v letech 1401 až 1408. Nyní je tvrz v soukromém vlastnictví, a jak praví nápis na vratech je„!!Tvrz TRVALE UZAVŘENA!!". Objekt se proslavil díky filmu Markéta Lazarová, který režíroval František Vláčil.

Myšenec

Největší zajímavostí obce Myšenec je zdejší přírodní památka Myšenecká slunce, ke které vás dovede trasa naučné stezky Na břehu Blanice. Myšenecká slunce jsou tvořena turmalínovými shluky, jejichž tvar připomíná sluneční záři, ale zde černou. V obci se ještě nachází pozůstatky hradu založeného Přemyslem Otakarem II. v druhé polovině 12. století. Zbytky hradu jsou nyní obestavěny až pohlceny vesnickou zástavbou.

Fotogalerie

redakce NaKole.cz, 29.08.2016