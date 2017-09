Trochu zhrublý Český ráj – výlet na horském kole

Chráněná krajinná oblast Český ráj bezesporu patří k nejzajímavějším turistickým oblastem v České republice. Tak proč „trochu zhrublý“? Jednak středem oblasti je zámek Hrubá Skála, a potom je to zde kopcovité, což pro cyklisty představuje výlet hrubšího ražení než po rovině.

Romantických skal si cestou užijete. Foto: Jiří Juřík Další fotografie

Při projíždění Českého ráje je důležité vědět kudy jet, spíše kudy opravdu nejet. Oblastí vede řada cyklotras, zde je to v pohodě, ovšem až na ta stoupání. Pak je tady několik naučných stezek a plno značených turistických cest. Zde však pozor, mohou vést po schodech nebo neprůjezdnými skalními městy.

My jsme projeli asi 30 km dlouhý okruh a nastoupali na něm zhruba 800 metrů. Pro trasu jsme využili jak malé silničky, tak i cyklotrasy a několik osvědčených turistických značek. Navštívili jsme jen několik ze zdejších atraktivních míst a lákadel. Ještě dost jich zbylo na jindy. Podrobnosti naleznete v odstavci: Zajímavosti na trase

Popis trasy

Začátek výletu může být například u železniční zastávky Borek. Jednak sem pochopitelně můžete dojet i s kolem vlakem, pokud zvolíte auto, je zde místo k zaparkování. Příjezd od Turnova je po silnicí číslo 35 na Jičín. Jo, a hned vedle je motocyklové muzeum.



Ptačí pozorovatelna u Rokytnického rybníku

První metry vedou okolo Rokytnického rybníku, kde je ptačí pozorovatelna, to by chtělo dalekohled. Cestu určuje cyklotrasa 4010, a to až do poněkud opuštěných lázní Sedmihorky. Zde po pěti kilometrech změňte cyklotrasu na číslo 4089, po ní vystoupáte k hradu Valdštejn (8 km). Za výkon se můžete odměnit v hospůdce U Hradu.



Přístup k Valdštejnu

Po prohlídce hradu můžete udělat odbočku ke kamenné vyhlídce, skoro rozhledně Hlavatice. Pojedete tam i zpět celkem tři kilometry po červené značce. V druhé části dojde i na menší terénní vložku.

Od Valdštejnu pokračujte po cyklotrase 4078. Minete několik vyhlídek, ale k těm musíte z cyklotrasy odbočit. Dojedete k Arboretu Bukovina, i zde je občerstvení. Záhy po pohodlné cestě dojedete k silnici, a to jste již u zámku Hrubá Skála (14 km). Je zde občerstvení, restaurace a hotel, kde si můžete vyzkoušet, jak se žije na zámku.



Věžické údolí

Před vámi je první odměna za stoupání, je jí nádherný sjezd Věžickým údolím. Vede tudy pohodná cesta, okolo které je pěkná příroda. Do údolí vás dovede cyklotrasa 4078 a za ní 4015.

Na konci údolí (18 km) odbočte vlevo na žlutou a červenou značku, ale i naučnou stezku Podtrosecká údolí. Sice po rovině, ale po malé pěšince přes kořeny dojedete ke kempu a restauraci Vidlák.



Podtrosecká údolí

V tomto místě, tedy u Vidláku, kam jste zatím ujeli necelých 20 km, se můžete rozhodnout, zda výlet pomalu ukončíte, nebo přijmete ještě jednu výzvu v podobě výšlapu na legendární zříceninu Trosky.

První možnost může vést do Borku po žluté značce, případně tam můžete dojet po silnici.

Cesta na Trosky vede po silnici a jak jinak, než do kopce. Zvláště finále od parkoviště stojí za to. Pro návštěvu Trosek si nezapomeňte zámek na kolo, do zříceniny se s kolem nesmí a cyklostojany jsou vně areálu.

Poslední úsek výletu představuje sjezd do Borku. Modrá zkratka je dobrá, ale jen pro zkušené sjezdaře, vede převážně lesem přes kořeny. Některá místa je vhodnější svést. Pohodovější a bezpečnější je zcela v klidu sjet zpět do Borku po silnici s cyklotrasou 4010.

Po kliknutí na obrázek si můžete trasu detailně prohlédnout, případně stáhnout do svojí navigace.

Délka a náročnost

Popsaný okruh je i s odbočkami dlouhý do 30 km. Na trase je několik delších a vydatných stoupání. Technická pasáž je na žluté mezi koncem Věžického údolí a Vidlákem.

Praktické na cestu

Pokud je dobře neznáte, nepouštějte se na turistické trasy pro pěší.

Příležitostí k občerstvení, ale i k ubytování je dostatek.

Vhodné kolo je MTB.

Zajímavosti na trase

Lázně Sedmihorky

Malé lázně založil v roce 1841 pan Antonín Šlechta. K léčení byla využívána především voda z okolních šestnácti pramenů. Bohužel v současnosti jsou lázně „poněkud mrtvé", ale je zde stánek s občerstvením.

Hrad Valdštejn

Hrad vzniknul na třech skalních blocích okolo roku 1260 a byl obydlen do poloviny 16. století. Následně byl objekt přestavován do současné podoby.

Hlavatice

Jde o pískovcový skalní blok doplněný o ocelové schodiště, které umožňuje výstup na vrcholek skalky.

Zámek Hrubá Skála

Původní gotický hrad byl od 16. století upravován do současné podoby. V současnosti slouží jako hotel, část objektu je přístupná veřejnosti, například nádvoří a věž s vyhlídkou.

Zřícenina Trosky

Trosky jsou určitě jedna z nesvéráznějších hradních zřícenin v ČR. Kdo by neznal dva vrcholky Baba a Panna, na kterých vyrostl koncem 14. století hrad. Uprostřed pak byl založen vnitřní hrad. Hrad je nyní přístupný za poplatek.

