Tipy na výlety v Praze – Cesta za historií po severním okraji Prahy

Vymyslet výlet, který by uspokojil všechny druhy cyklistů, obě pohlaví, lidi různého věku a zájmů. Neřešitelné. Dovolujeme si tvrdit, že následující cesta se bude líbit mnoha výletníkům, bez ohledu na věk, pohlaví a záliby. Skoro každý si snad přijde na své, a navíc dojde i na pár nenásilných lekcí z dějepisu.

Únětický potok začíná svůj tok na tomto místě v Kněževsi. Foto: Jiří Juřík Další fotografie

Popis trasy

Výlet kopíruje vlastně celý tok Únětického potoku, který v horní a dolní části svého toku spoluvytváří hranici hlavního města. Pramen potoka se nachází uprostřed Kněževsi a je nazýván Ouvalka.

K tomuto místu se můžete dostat buď po vlastní ose, což je poněkud kostrbaté, protože vám v přímé cestě ve směru od Prahy stojí (v tomto případě spíše leží) Letiště Václava Havla, které budete muset objet. Druhou a jistě i zajímavější variantu startu nabízí vlak, který vyjíždí z Masarykova nádraží. Po 55 minutách jste v zastávce Středokluky, která je kupodivu na okraji kýžené Kněževsi.

Od zastávky se vydejte na jihovýchod, tedy ulicemi Nádražní a Na Staré silnici, které vás dovedou do středu obce, do blízkosti pramenu. Nicméně doporučujeme pokračovat rovně až k vyhlídkové plošině, odkud lze pohodlně pozorovat přistávající a vzlétající letadla. Zde si na své jistě přijdou malí i velcí kluci.



Na okraji Kněževsi je vyhlídka na letištní ranvej.

Vlastní trasa začíná od Ouvalky a sleduje začínající tok Únětického potoku. Prokličkujete zástavbou k ul. Na Hlavní silnici, po které pokračujte vpravo. Zde se k vám přidá žluté značení cyklotras. Až do konce vás bude doprovázet cyklotrasa 8100, tzv. Pražské kolo. Před podjezdem D7 uvidíte po pravé straně Čermákův mlýn. Na tomto potoce v průběhu věků vzniklo celkem 18 mlýnů.

Na začátku Tuchoměřic minete přírodní památku Kněživka, ke které vede krátká odbočka. Nad centrem obce se po levici doslova tyčí zámek s kostelem sv. Víta. I sem se vyplatí odbočit, ostatně půjde o jediné stoupání na celé trase. Zde si tak trochu na své přijdou vrchaři, ale jistě i milovníci historie.



Přírodní památka Kněživka

Další cesta vede zpět do údolí k potoku, k silničce a dále po ní. Zanedlouho projedete okolo dalšího dochovaného mlýna, kterým je Štěrbův mlýn a za ním následuje zrekonstruovaný Kopaninský mlýn. Ve Statenicích minete chátrající zámek. Před vámi je legendami opředený Černý Vůl, za ním ještě věhlasnější Únětice. Vaše cesta stále vede společně s Cyklotrasou 8100 a od Statenic i s modrou turistickou značkou. V Úněticích si na své přijdou pivaři, je zde místní pivovar, ale i další útulné podniky určené spíše pro dámy či děti.



Dolní rybník pod Úněticemi

Za Úněticemi začíná druhá část trasy, kde si to užijí milovníci přírody. Jde o území zvané Tiché údolí, kudy vás provede naučná stezka Roztocký háj – Tiché údolí. V naprosté pohodě projedete krásným údolím až na okraj zástavby Roztok, kde vás smutně přivítá chátrající, leč dříve velmi populární restaurace Maxmiliánka.



Přírodní scenérie v Tichém údolí

Nyní jen projedete mezi vilkami a jste vlastně na konci výletu. Zbývá ještě se podívat na roztocký zámeček a vybrat si z variant, jak s vrátit zpět do Prahy. Až sem jste ujeli asi 14 km, a to po zpevněných cestách s minimem automobilového provozu a hlavně po rovině či z kopce.



Zámeček v Roztokách u Prahy

Zpět do metropole vedou tři možnosti. První, ta asi nejméně příjemná, znamená jízdu po levobřežní komunikaci Roztocké, kde je obvykle dost aut a navíc je zde vozovka relativně úzká. Tato varianta z Roztok k cyklostezce v Sedleci je dlouhá 3 km. Druhou možností nabízí přívoz P1 Sedlec – Zámky a následná cesta do Prahy proti proudu Vltavy. Třetí varianta je nejjednodušší, protože se domů do Prahy svezete z Roztok vlakem.

Po kliknutí na obrázek si můžete trasu detailně prohlédnout, případně stáhnout do svojí navigace.

Délka a náročnost

Trasa, tak jak je popsána, je dlouhá asi 14 km. Jedná se o velice nenáročný výlet vhodný i pro rodiny s dětmi.

Praktické na cestu

Jak již bylo napsáno, výlet lze zajímavě zkombinovat s dopravou vlaky. Ohledně možností občerstvení, na trase je dostatek restaurací nejrůznější úrovně. Některé jsou vskutku originální.

Zajímavosti na trase

Tuchoměřice

Obec poprvé doložena až v roce 1301. Kostel a fara jsou poprvé zmíněny roku 1352 v papežských registrech. V 16. stol. zde bylo středisko českých bratří. V letech 1621 – 1773 zde působili jezuité, kteří zde v 2. pol. 17. stol. vybudovali rozsáhlou rezidenci a kostel sv. Víta. V období od roku 1898 do roku 1988 byl v koleji ústav pro rekonvalescenci. Od té doby byl objekt opuštěn, až do roku 1998, kdy byl nabídnut komunitě Chemin Neuf (Nová cesta).

PP Kněživka

Nejstarší místo v Tuchoměřicích. Bývalo zde pravěké, keltské osídlení ze čtvrtého až třetího století před n. l.

Kopaninský mlýn

Jeden z nejstarších mlýnů v oblasti. Jeho částí byla i pila, nahrazující na jaře činnost mlýna. Nyní je mlýn po celkové rekonstrukci, je zde restaurace a jízdárna.

Černý Vůl

Jméno obec dostala podle nálezu neolitické kultovní plastiky nalezené ve zdejší cihelně a představující právě hlavu býka.

Únětice

Starobylá ves připomínaná již roku 1125. V roce 1879 zde bylo amatérským archeologem dr. Č. Rýznerem nalezeno velké pohřebiště ze starší doby bronzové (1700 – 1500 př. n. l.) s charakteris­tickými znaky, proto dalo naleziště jméno celé kultuře. V obci je barokní kostel Nanebevzetí P. Marie z let 1766 – 70 a kaple sv. Josefa z r. 1716.

Údolí Únětického potoka

Od roku 1988 přírodní rezervace o rozloze 63,16 ha. Chráněno jako čtvrtohorní profil, skalní step a zbytky vřesovišť s původní květenou.

PR Tiché údolí a Roztocký háj

Od roku 1951 přírodní rezervace o rozloze 111,42 ha. Dubohabrové háje, náhradní travinná a křovinatá společenstva, význačná květena i zvířena. Skládá se ze tří celků: Tichého údolí, Roztockého háje a Sedleckých skal.

Zámeček v Roztokách

V současnosti je zde umístěno Středočeské muzeum. Původní tvrz je připomínána počátkem 13. století a v 2. polovině 14. století byla přestavěna do současného kruhového půdorysu a byla upravena jako zámeček. Objekt byl v letech 1956 – 1966 obnoven. Uvnitř v patře je gotická kaple s křížovou klenbou a nástěnnými malbami z 80. let 14. století.

Roztoky u Prahy

První osídlení je prokázáno osídlení již od mladší doby kamenné. V době po příchodu Slovanů v 6. století n. l. bylo v těchto místech 8 až 9 slovanských osad. V období 19. až 20. století se z Roztok stalo oblíbené výletní místo Pražanů s rozsáhlou vilovou zástavbou. V letech 1945 – 49 byl v Roztokách vybudován první závod na výrobu antibiotik v republice.

