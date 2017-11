Test horského kola Author Revolt 2017

Již na první pohled je jasné, že MTB kolo Revolt na kolech 27,5" patří do rodiny značky Author. Prozrazuje to jak design, tak i tvar rámu. Co však na první pohled nepoznáte, jsou jízdní vlastnosti, a také to, do jakého segmentu, pro koho je toto kolo určeno.

Author Revolt 2017 Foto: Jiří Juřík Další fotografie

První pohled jistě upoutá karbonový rám, který je precizně zpracovaný, spoje nejsou vůbec patrné, matně černá barva materiálu je přiznána, je pouze doplněna o tenké barevné linky, které odlišují jednotlivé stupně modelů, zde jde o modrou. V případě kola Revolt působí celek dost nenápadně, možná až zbytečně moc (viz. test kola Author Synergy, které okamžitě zaujalo i necyklisty). Stejně tak ani nedojde, že se jedná o kolo s ráfky 27,5", rozdíl oproti již odepsané velikosti 26" je jen pár cm.

Rám se vyznačuje již standardním výrazným slopingem, s prohnutou horní rámovou trubku, kterou tvoří obdélníkový útvar s proměnnou sílou. Ostatně na kole nalezneme minimum kruhových trubek, vlastně jen jednu, a to sedlovou trubku. Středová osa je pak uložena v kompaktním út­varu, spojujícím všechny trubky (dá-li se tak hovořit o karbonových útvarech, zde by bylo vhodnější mluvit o profilech či nosnících).



Horní rámová trubka je u Revoltu takřka destičkou.

Podívejme se na karbonové rámy značky Author. Což o to, jsou kvalitně zpracované, ale podobají se jako vejce vajíčku. Postavte vedle sebe MTB 27,5" a 29", cross. Základní schéma je stále stejné, samozřejmě se mění geometrie a profily. Horní trubka a zadní stavba připomínají luk. Že by Autor objevil něco univerzálního?



Vedení lanka k přesmykači je dobře skryté.

Popravdě, ony se ty rámy liší nejen v geometrii. Například Revolt má oproti rámu kola Authoru Synergy, ale i oproti loňskému Revoltu, mnohem sofistikovanější vedení lanka k přesmykači, které kompletně jde vnitřkem rámu, a objevuje se až těsně nad přesmykačem. Jediné, co je vedeno po povrchu je hadička k zadní brzdě, což je nevyhnutelné pro případ opravy.



Hadička k zadní brzdě je vedena venkem.

K dispozici jsme měli kolo ve velikosti 19", která je výrobcem doporučovaná pro jezdce vzrůstu od 175 do 185 cm. Vlastní kolo touto velikostí nepůsobí, což je dáno zmiňovaným slopingem, průhybem horní trubky, a především deseticentimetrovým rozdílem mezi koncem sedlové trubky a napojením horní rámové trubky.

Kolo má dost sportovní, tedy předkloněný posed. Představec je standardně montován takřka vodorovně, vyšší jezdci se tak budou dost hrbit, ale stačí jej otočit, aby o pár centimetrů povyrostl a hned je pohodlněji.

Vybavení

Kolo Author Revolt je osazeno kompletně sadou Shimano SLX. Nutno uznat, že za kolo v této cenové kategorii to není zas tak velký příděl. SLX samozřejmě funguje perfektně, ale přeci jen jde o třetí sadu odshora. Sedlovka, řídítka a představec jsou od značky Ritchey.



Zamykání vidlice je opravdu velké.

Uzamykatelná vidlice má pěkný chod, což snad v současnosti mají všechny kvalitní vidle. Dálkově uzamykatelné ovládání vidlice je ergonomicky řešeno dobře, ale jeho velikost se přibližuje řadicím páčkám. Rovněž jeho umístění je sice prsty dobře dostupné, ale zároveň jej činí značně zranitelným. Rovnou zapomeňte na otočení kola vzhůru nohama, pardon kolama, například při opravě defektu. Stejně tak při pádu hrozí poškození ovládání vidlice.

Ovladatelnost kola

Jak jsme již naznačili, kolo Author Revolt je něco jako nenápadná, ale mrštná štika. Pláště drží, případně se dají vyměnit, vidlice tlumí, rám je z karbonu, tedy přenáší dobře energii šlapání, ale i přes zadní stavbu nerovnosti.



Sedlo Revoltu je vysloveně sportovního rázu.

Ono hodnotit ovladatelnost je věc dost ošemetná. Někdo holky, druhý vdolky. Někdo rád hamtá do kopce, jiný se raději proplétá lesními pěšinkami, atd. Je faktem, že doba experimentů s rámy MTB kol již pominula, kde jsou například tzv. křížové rámy. Zvláště u pevných horáků jsou si kola dost podobná, a stejně tak je tomu s jejich ovladatelností. Prostě fungují.

Verdikt

Kolo Revolt je zkrátka klasickým horákem s pevným rámem. Jeho snadná ovladatelnost jej předurčuje spíše do techničtějších pasáží, než na maratóny. Kolo Revolt si asi vybere začínající sportovně založený jezdec, který koketuje s amatérskými závody a chce vstoupit do společnosti karbonových rámů.

kvalitní zpracování rámu

snadná ovladatelnost

relativně vysoká cena

vyčnívající dálkové ovládání vidlice

Technická specifikace

Velikost: 16", 17.5", 19", 20.5" Rám: AUTHOR C karbon monocoque 27.5" Přední vidlice: ROCK SHOX Recon Gold RL Remote 27 15 Solo Air vzduchová dálkově uzamykatelná 15 mm pevná osa 1.5" tapered sloupek (100 mm) Hlavové složení: FSA Orbit 1.5B 1.5" tapered Převodník: SHIMANO SLX 38–28 zubů 170 / 175 mm kliky Středové složení: SHIMANO BB-MT800 BB unit Přesmykač: SHIMANO SLX (34.9) Měnič: SHIMANO SLX Řazení: SHIMANO SLX (22) Vícekolečko: SHIMANO M7000–11 11–42 (11) Řetěz: SHIMANO HG601 Náboje: AUTHOR Helium 15 / Xenon 12 15 × 100 mm přední pevná osa 12 × 142 mm zadní pevná osa 32 děr Brzdy: SHIMANO Deore kotoučové hydraulické (6" kotouče) Brzdové páky: SHIMANO Deore Ráfky: AUTHOR Krypton 27.5 32 děr Paprsky: nerez ocel 2.0 mm černé Pláště: VITTORIA Barzo kevlar 27.5" x 2.10" Pedály: AUTHOR jednostranně nášlapné Řídítka: RITCHEY Comp Flat 10° 660 / 700 mm Gripy: AUTHOR Pro Lock Představec: RITCHEY Comp 4-Axis Sedlovka: RITCHEY Comp (31,6) Objímka: AUTHOR (34,9) Sedlo: PROLOGO Nago Evo X10 Počet rychlostí: 22 Hmotnost: 11,5 kg / 19" Cena: 55.990,– Kč (akční cena 39.990 Kč)

Více informací: www.author.cz

Fotogalerie

redakce NaKole.cz, 02.11.2017