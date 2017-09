Test krosového kola Author Synergy 2017

Nestranný test kola probíhá tak, že dostanete nějaký bicykl a jezdíte na něm. Nezáleží (nemělo by záležet) na značce, barvě atd., ale na pocitech, dojmech, praktických zkušenostech. Občas se však stane, že sympatie se projeví již od prvního setkání. A to je příběh testu Authora Synergy.

První setkání

Na začátku tohoto testu krosového kola Author Synergy byl problém, vymotat jej ze stojanu mnoha dalších testovacích kol. Šlo to kupodivu lehce, již víme proč. Nebudeme to prodlužovat, Synergy má karbonový rám a ve velikosti 20" (kterou jsme testovali) váží 11,4 kg, což je dost slušné na kolo této velikost a s tímto až archaickým MTB osazením.

Druhé překvapení pak nastalo, když kolo samo o sobě někde zastavilo. Prostě budilo nenucenou pozornost, a to napříč pohlavím a vyznáním (cyklista – necyklista). Design se Authorovi opravdu povedl, navazuje na předchozí, což je jen dobře.

Celé kolo je vlastně minimalistické, žádný bovden (až na…), vše matné (až na…), doplněné jen linkami ostře zelenými. Vlastní rám je hlaďounký jak – doplňte si sami. Prostě paráda jednoduchého designu.

Druhý pohled

Ani ne tak pouze druhý pohled, ale i druhý omak dokonalosti designu poněkud brousí růžky. Předně nutno podotknout, že následující připomínky nemají vůbec žádný vliv na funkčnost samotného kola.

Jako první „chyba“ v provedení se nám jeví vedení lanka k přesmykači, které je horní, takže vede podél celé sedlové trubky zvenku. Ostatní ovládání je vedeno zcela skrytě uvnitř rámu, a to velmi elegantně. Vedení lanka k přesmykači není jen nevzhledné, ale i nepraktické při přenášení stroje. Sedlovou trubku, za kterou se obvykle kola přenáší třeba do schodů, lze jen obtížně uchopit, lanko překáží. Přitom by stačilo, vyměnit ovládání přesmykače za dolní tah, na což je i konstruován.



Vpředu se točí klasický trojtác.

Druhou, možná zcela podružnou výtkou, je výběr pedálů. Kolo Synergy je dodáváno s univerzálními pedály Author. Z jedné strany platforma, z druhé nášlapné. Je tím jasné, že pokaždé budete hledat tu správnou stranu, podle toho, jaké budete mít boty. Prostě šance 50 na 50.

Jedeme

Nástup na kolo Author Synergy usnadňuje výrazný sloping rámu. Velikost 20" snadno zkrotí i osoba 177 cm vzrůstu. Sedlo se zdálo poněkud tužší, ale to je věc velmi osobní. Přední odpružená vidlice RST Vogue se zdvihem 60 cm spolehlivě utlumí nerovnosti tak do 4 cm. Drobnější, rychle se opakující drncání, to již nestíhá. Výhodou přední vidlice jsou připravené úchyty na nosič nebo cokoliv jiného, kromě V-brzd. Nechybí ani dálkové uzamykání z řídítek. Velice příjemně se drží pěnové gripy o průměru 35 mm.



Detail uzamykání vidlice

Při jízdě na kole Synergy je nutno mít na vědomí, že jedete na kole s karbonovým rámem. Karbon má totiž tyto vlastnosti: dobře přenáší energii šlapání, ale moc netlumí. U kola Author Synergy tak platí, že co přední, odpružená vidlice utlumí, to vám zadní (pevná) stavba do sedla spolehlivě vrátí a kvalitně vaše pozadí proklepe, takže i při jízdě jen po hrbolatém asfaltu asi bude raději stát nad sedlem. Ovšem jinak kolo poslouchá a reaguje skvěle. Hbitě, rychle a bez zbytečných protestů.

Vybavení

Sestava kola Author Synergy obsahuje jen nezbytné tři značky:

RST Vogue Air TRL, vidlice zdvih 60 mm, dálkové uzamykání

Tektro Gemini,hydraulické diskové brzdy

Author, zcela vše ostatní je od domácí značky (pláště až sedlo)

Výsledek je tudíž velmi kompaktní a ucelený.



Vzadu je deset rychlostí.

Převody jsou od Shimana, jak jinak, a to kombinace XT/LX v počtu 3×10, na současnost a tuto vyšší kategorii kola, poněkud archaickém. Je otázkou, zda by to nechtělo, co by se stalo, změnu na stále rozšířenější převod 1×11?

Oproti takřka kompletnímu matu jsou v opozici leskle černý představec a řídítka, bohužel, jinak by byl celek esteticky matně dokonalý.

Součet

Kolo Author Synergy se nachází na několika rozhraních, kde si jej musí potenciální zájemci nalézt. Tento stroj se pohybuje na hranici MTB a silnice. Kdo nemá ambice v těžším terénu, a ani nechce polykat kilometry silnic, pro něj je Synergy. Na své si přijdou jak milovníci svižných vyjížděk na lehko, tak (díky dostatku navářek a úchytů) i jezdci na těžko, stačí jen Synergy dovybavit blatníky a nosiči a lze se vydat na daleké cesty.



Zadní brzda má třmen ukryt v zadní stavbě.

Dalším poselstvím kola Author Synergy je, že se karbon prosazuje stále více a více, a to směrem k běžně dostupným kolům. Nyní se tak můžete za rozumný peníz projet na parádním karbonovém kole, které vám může dělat partnera v mnoha oblastech cyklistického života.

nízká hmotnost

provedení rámu, design

ovladatelnost

vedení lanka k přesmykači

pedály

Technická specifikace

Velikost: 18", 20", 22" Rám: AUTHOR C karbon monocoque 700c Přední vidlice: RST Vogue Air TRL vzduchová dálkově uzamykatelná 1.5" tapered sloupek (60mm) Hlavové složení: AUTHOR Integrated 1.5" tapered Převodník: SHIMANO LX, 44–32–24 zubů, 170 / 170mm kliky Středové složení: SHIMANO MT-800 BB unit Přesmykač: SHIMANO LX (34.9) Měnič: SHIMANO XT Řazení: SHIMANO LX (30) Vícekolečko: SHIMANO HG50–10, 11–36 zubů, 10 rychlostí Řetěz: SHIMANO HG54 Náboje: AUTHOR Xenon 32 děr Brzdy: TEKTRO Gemini kotoučové hydraulické (6" kotouče) Brzdové páky: TEKTRO Gemini Ráfky: AUTHOR Radon Cross 32 děr Paprsky: nerez ocel 2.0 mm černé Pláště: AUTHOR PANARACER Silk Road Cross kevlar 700 × 42c Pedály: AUTHOR jednostranně nášlapné Řídítka: AUTHOR 15mm/ 620–640–660 mm Gripy: AUTHOR Luxus ErgoGrip Představec: AUTHOR dural Sedlovka: AUTHOR dural (27,2) Objímka: AUTHOR (31,8) Sedlo: AUTHOR Navigator Počet rychlostí: 30 Hmotnost: 11,4 kg / 20" Cena: 44.990,– Kč (akční cena 36.990 Kč)

Více informací: www.author.cz

