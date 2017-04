For Bikes 2017 skončil, co přivezl nového

Se začátkem dubna obvykle začíná nová cyklistická sezona, kterou startuje příchod pěkného počasí a konání veletrhu For Bikes. Počasí se na přelomu března a dubna opravdu až letně vydařilo. Ještě se podívejme, jak se povedl 8. ročník veletrhu For Bikes.

Kola, kola, kola, co jiného byste od For Bikes očekávali. Foto: Jiří Juřík Další fotografie

Celkovým počtem 290 vystavovatelů ze šesti zemí, kteří mimo jiného sortimentu představili na 62 značek jízdních kol, a to na ploše 17 000 m2, všemi těmito čísly se For Bikes stává nejvýznamnějším podnikem tohoto druhu ve střední Evropě.

V halách letňanského výstaviště jste mohli vidět stovky kol, koloběžek a cyklistického příslušenství. K tomu zde navíc mají stánky cestovní kanceláře, zaměřené na cyklodovolené, cyklovydavatelství, organizace podporující cyklistiku, například Státní fond dopravní infarstruktury (SFDI), zástupci krajů a regionů, a to nejen z ČR, ale i ze zahraničí, viz. osvědčené Rakousko. Překvapivě velký stánek mělo na veletrhu hlavní město Praha, které interaktivní formou prezentovalo vývoj městské cyklistiky.



Město Praha mělo překvapivě velký stánek zaměřený na čistou dopravu.

Samozřejmě nechyběly tradiční testovací okruhy, jak pro děti, tak i pro dospělé. Bohatý byl i doprovodný program. Jelo se Author silniční kritérium, Hervis Race For Bikes, Merceds-Benz Aibox. Veletrh navštívily sportovní hvězdy, například Martina Sábliková, Jaroslav Kulhavý, Ondřej Cink, Petr Vakoč a další.



Průhled elektrokoly značky Author

Konečně se dostáváme k samotným kolům. Letošní ročník lze přirovnat k dětské hře „škatulata hejbejte se“. Zjednodušeně, oproti loňskému ročníku se obsazení moc nezměnilo, jen místa, někomu bylo dopřáno více, někdo zůstal stranou. Prostě letošek nepřinesl nic nového, jen potvrdil stávající trendy:

– Elektrokola masivně pronikají všude, a to i do kategorie horských, celoodpružených kol s většími zdvihy do těžkého terénu. Jedná se o kvalitní stroje z vyšších pater, čemuž odpovídají i ceny, oscilující okolo 90 000 Kč.

– Elektropohony se v naprosté většině přesunuly ke klikám do středu rámů. Elektromotory vpletené v předním či zadním kole byly k vidění minimálně, snad u nejlevnějších kousků nebo přestaveb.

– U elektropohonů nastupuje jejich zmenšování. Nový celek převodovka-motor od Bosche je o třetinu menší než starý několik roků.

– Designerskými změnami prošly i akumulátory, které již zpravidla tvoří nedílnou tvarovou součást rámu.

– V jistém segmentu kol se projevuje návrat ke klasice, tedy chrom molybdenové rámy, kožená sedla, která se do pohodlna vysedí. Jde o kola určená pro velké cesty a nově i u tzv. gravel bike (štěrková kola), kol na rozhraní silničky a trekového kola, která jsou hbitá na silnici i v lehkém terénu. Viz. náš test kola Author Ronin.

– Rozvíjí se nový způsob převážení zavazadel „na těžko“, tzv. bikepacking, který nepotřebuje k přichycení brašen a brašniček speciální nosiče napevno připevněné k e-kolu.

– Stále více se prosazuje převod 1×11, přičemž zadní pastorek má velký rozsah zubů 11 až 46, který dalece přesahuje počet zubů (30 až 34) u klik.



Ukázka takřka kompletního bikepackingu na celopéru

Na závěr se zmíníme o těch, na které, dle pravidel hry škatulata, nezbylo moc místa nebo vůbec. Samozřejmě absence nebo menší prezentace určitého segmentů kol neznamená, že nejsou stále vyráběna a v nabídce, jen nebyla tolik prezentována:

– Poněkud se ztratily fixky a singlspeedy, tolik oblíbené v určitých komunitách. Možná je to dáno faktem, že jejich uživatelé a milovníci si je raději sami postaví, nechají postavit k obrazu svému, než by si šli koupit unifikovanou hotovku.

– Ubylo nejlevnějších kol, a to i těch městských, byť jsou tolik propagována. Ostatně, kdo by dal 200 Kč za vstupenku a šel si vybrat kolo za 3 000 Kč.

– Nebylo vidět tolik sjezdových, dirtových atp. speciálů. Tato kola si pořizují rideři, kteří se orientují jinak, než pomocí komerčních veletrhů.



Zlatokarbonový krasavec, cena raději nebyla uvedena.

Chcete celkové vyznění veletrhu For Bikes 2017? Byla to taková velká přehlídka, hromada hezkých, různobarevných kol a křiklavých doplňků. Lze konstatovat, nic převratně nového. Na druhou stranu je to dobře, alespoň nemusíme měnit osvědčenou stáj. Hlavní je, že jedeme dál.

Fotogalerie

redakce NaKole.cz, 03.04.2017