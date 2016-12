Vlastimil Svoboda – odešel cyklista, dobrodruh, šífák a spisovatel

Kolo a lodě byly jeho životem. Povolání šífáka v Československé plavbě labsko-oderské ho živilo a cestování na kole po světě miloval. Jeho dřívější cesty mají v sobě nádech čehosi průkopnického až objevitelského.

Rok 1977 – První Čechoslováci s koly na Nordkappu Foto: Archiv Vlastimila Svobody Další fotografie

Byl prvním československým cyklistou, který objel na kole Island. V roce 1974 tam byla jen kamenitá silnice a divoké řeky musel brodit. Cestoval sólo, s minimem bagáže, na silničním kole obutém galuskami. Rok před tím se zúčastnil první československé cykloturistické expedice do Afriky, jejímž cílem byl přejezd solných jezer v Tunisu. Byl vybrán do skupiny nejodolnějších, kterým se to skutečně podařilo. V roce 1977 stanul na Nordkappu, kam dojel s Jiřím Říhou. Byli prvními Čechoslováky, kteří dosáhli nejsevernějšího mysu Evropy na kolech. Následovala další putování, která se stala přípravou na cestu největší – Cestu na kolech kolem světa. Byla už kompletně připravená, předtočené rozhovory s oběma aktéry (tím druhým měl být zmiňovaný Jirka Říha z Jihlavy), v novinách vyšly články… a šmytec. Psal se rok 1986, byla to nešťastná doba. Stačila zmínka jakéhosi bonzáka, že údajně jeden z této dvojice chce zůstat v zahraničí, a start jim bezpečnostní složky státu pár dní před odjezdem zatrhly. Kdo z nás by takové zklamání ustál?



Rok 1974 – Na galuskáči kolem Islandu

Vlasta Svoboda cestovat nepřestal, ostatně za krátkou dobu už se mohlo jezdit do světa svobodně. Kolem světa už jet nechtěl, parťák podraz odskákal na zdraví a za čas Vlastíka opustil natrvalo. Pak přišli jiní cyklisté, tak je do světa alespoň vyprovodil a následně zase vítal. Nezahořkl, začal sepisovat svoje zážitky. Prvovýtvor mu vyšel v roce 1995, jako novodobý cykloturistický cestopis s názvem Toulat se silnicí. Ještě brožovaný s nekvalitními černobílými obrázky. Další knížka Toulám se dál přibyla v roce 2001, tu mu pokřtil legendární cyklista, vítěz Závodu míru a Vlastíkův kamarád Jan Veselý. Třetí knížka Řekou a silnicí vyšla docela nedávno. Zatímco první dvě jsou beznadějně vyprodané, tu třetí je možné ještě získat. Dohodli jsme se s dcerou Vlastíka, že ji věnujeme do konce tohoto roku každému, kdo si objedná z e-shopu NaKole.cz alespoň dvě knížky. Bude to takový symbolický vánoční dárek a vzpomínka na velkého cykloturistu, který se výrazně zapsal do dějin československé a české cykloturistiky.

Fotogalerie

Jiří Říha, 14.11.2016