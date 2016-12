Víte, kde najdete největší kolo?

Je obří, celé rezaté a větší jízdní kolo v Česku určitě nepotkáte. Najdete ho za plotem areálu firmy Seko Aerospace na kraji města Louny. A proč zrovna tam?

Foto: Cykloknihy Další fotografie

Tato lounská firma slavila v letošním roce 25 let své existence a do oslav zapojila v podstatě celé město. To díky ní získalo republikový a možná i světový unikát – největší model jízdního kola. V pátek 17. června 2016 se v areálu firmy konala slavnost, jejíž součástí bylo oficiální proměření a potvrzení rekordu zástupcem Agentury Dobrý den z Pelhřimova.

„Model jízdního kola má výšku 13,8 metru a je dlouhý 27,5 metru. Jako takové bude zapsáno určitě do České databanky rekordů a do České knihy rekordů,“ sdělil přítomným Luboš Rafaj, jeden ze zakladatelů zmíněné agentury.

A jaké jsou další parametry tohoto kolosu? Například sedačka, byť nevypadá moc pohodlně, se pyšní rozměry 4,5×3,5 metru. Průměry kol jsou deset metrů. A aby se případný cyklista mohl chopit obou řídítek, musel by mít rozpětí rukou nejméně šest metrů.

„Váhu odhadujeme na tři tuny. Na projektu pracovali tři lidé v rámci osmihodinové pracovní doby čtyři měsíce,“ prozradil Jan Šlajcher z firmy Seko. „Použili jsme také asi deset kilogramů soli, aby kolo dřív zrezlo a získalo tuto artovou barvu,“ přidává další zajímavost s úsměvem.

Certifikát o rekordu převzal sám generální ředitel firmy Seko Aerospace Ing. Vlastimil Sedláček. A jako jeden z prvních mu gratuloval Václav Upír Krejčí, který slavnost moderoval. Nemohl chybět samozřejmě ani slavnostní křest kola.

A proč firma, zabývající se výrobou komponentů pro letecký a energetický průmysl, postavila zrovna bicykl? Proč ne třeba letadlo? Zčásti jde o poctu. Jedním z důvodů je prý připomínka historie a tradice cyklistického sportu v Lounech. Tím hlavním je ale osobní zaujetí šéfa firmy Ing. Vlastimila Sedláčka. Jako technolog a vizionář obdivuje jízdní kolo jako vynález, který měl pro lidstvo obrovský význam.

Fotogalerie

Jiří Říha, 05.12.2016