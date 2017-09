Do Sedlčan nejen za Pepou – tip na výlet ve středním Povltaví

Nejen televizní reklamou prosazený sýr hermelínového typu jménem Pepa město Sedlčany vskutku zviditelnil. Nicméně toto město, a jeho okolí, má mnohem více důvodů k návštěvě a projížďce na kole.

Cyklisté u dřevěného Jakuba Krčína. Foto: Jiří Juřík Další fotografie

Sedlčany naleznete tak trochu stranou od hlavních silničních tahů směřujících z metropole na jih. Město se nachází mezi dálnicemi D1 a D4, uprostřed kterých navíc protéká řeka Vltava, tu zde v její cestě zdržují vodní nádrže Orlík a Slapy.

Z tohoto vyplývá, že jde o končiny relativně odlehlé, ale o to, a díky tomu i malebnější. Jsou zde kopečky, malá pole, lesíky, vesničky, vskutku pestrost sama. Vše to pak proplétá řada malých silniček, polních i jiných cest, zhusta značených jako turistické nebo cyklotrasy.



Malebné Sedlčansko

Předně nutno upozornit, že ne všechny turistické cesty jsou vhodné pro jízdu na kole. Třeba naučná stezka Drbákov-Albertovy skály je zcela nesjízdná. My jsme vyzkoušeli následující okruh, který spojuje jak jízdu po silničkách, tak i něco terénu, a to ve variabilním provedení.

Popis trasy

Zámky a tvrze a jiné památky

Začátkem budiž město Sedlčany, odkud vyjedete po červené značce a cyklotrase 8133 směr obec Příčovy. Zde se setkáte s prvním zámkem na své trase, bohužel jeho stav není nic moc a je nepřístupný. Nicméně záhy dojedete k pozoruhodné zřícenině původně větrného mlýnu.



Působivá zřícenina větrného mlýna u obce Příčovy

Zanedlouho objedete rybník Musík, za kterým si můžete vybrat jestli do Křepenic dojedete přes Nalžovice, kde je další zámeček, nebo terénem po žluté značce.

Křepenice jsou jedním z hlavních cílů výletu. Stojí zde totiž opravdu pěkná tvrz, kterou vlastnil slavný Jakub Krčín.



Po hrázi rybníku Musík se jezdí dobře.

Z Křepenic vede další cesta do Radíče, v tomto směru vedou cyklotrasy 7, 8132, EuroVelo 7 a Vltavská cyklistická cesta. V Radíči je další zámek, tentokrát pro veřejnost přístupný. Pokračování cesty může vést opět buď po silnici, nebo terénem po modré značce, proti proudu potoku Mastníku. Obě varianty by vás měly dopravit do Osečan. I zde je zámek, ale tentokrát nepřístupný.

Na rozhlednu nebo ne



Rozhledna Drahoušek

V obci Osečany se nabízí něco jako vrcholová prémie v podobě výšlapu k rozhledně Drahoušek. Nahoru vede silnička s cyklotrasou 8132. Z obce je to asi 2,5 km s převýšením 150 metrů. Odměnou může být další výstup na rozhlednu, tentokrát po 168 schodech a rozhlížení se po dalekém okolí. Pod rozhlednou je i sympatický přístřešek, to pokud byste zde chtěli v klidu přenocovat.

Poslední část výletu opět nabízí dvě varianty. Silniční obnáší sledování cyklotras 8132 a 8136. Terénnější představuje sjezd po červené, a opět vede proti toku Mastníku.

Takto se záhy dostanete okolo terénní závodní trati a jatek vrátíte do Sedlčan.

Po kliknutí na obrázek si můžete trasu detailně prohlédnout, případně stáhnout do svojí navigace.

Délka a náročnost

Variabilní trasa, v plné délce dlouhá lehce přes 31 km, kde vystoupáte asi 550 metrů. Povrch se střídá, pojedete jak po zpevněných komunikacích, tak i po polních a lesních cestách.

Praktické na cestu

Autem se do Sedlčan dostanete po komunikacích D4 nebo E55, které právě přes Sedlčany spojuje komunikace č. 18.

Z Prahy do Sedlčan jezdí vlak s přestupem v Olbramovicích. Cesta trvá hodinu a půl.

Občerstvení na trase je v každé větší obci.

Zajímavosti na trase

Sedlčany

Sedlčany jsou poprvé písemně připomínány v roce 1294, kdy byly střediskem Středního Povltaví. V roce 1580 získává město Jakub Krčín. V průběhu druhé světové války bylo Sedlčansko vystěhováno pro účely nacistického vojenského prostoru.

Větrný mlýn

Původní větrný mlýn holandského typu vznikl zřejmě před rokem 1606 a pracoval až do 18. století. Byť jde o zříceninu, stále se průměrem 13,5 m a sílou zdiva u paty až 1,2 m jedná o jeden z největších větrných mlýnů u nás, ale i Evropě.

Tvrz Křepenice

Díky novému, soukromému majiteli jde o velmi dobře zachovanou tvrz, která pochází zřejmě již ze 13. století. Dlouhou dobu Křepenice patřily Rožmberkům, ti je prodali r. 1580 Jakubu Krčínovi, který současnou tvrz vystavěl.

Zámek Radíč

Zámek stojí na základě původní gotické tvrze ze začátku 14. století. Současný stav začal vznikat v období ranného baroka. Následně zámek často měnil majitele, v současnosti je areál v soukromém vlastnictví, je udržován a pro veřejnost zpřístupněn.

Rozhledna Drahoušek

Věž spojuje funkci rozhledny a telekomunikační věže, zpřístupněna byla v roce 2004. Vstup je zpoplatněn a rozhledna má svojí provozní dobu. Celková výška věže je 48 m, vyhlídka se nachází v 32 metrech.

redakce NaKole.cz, 10.08.2017