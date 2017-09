Na kole za historií Kolínska

Když se řekne Kolínsko, vybaví se nudná rovina, jen pole, lány. Následující výlet vám tuto končinu představí poněkud jinak. Půjde o kopcovitý výlet s mnoha, nejen, historickými zajímavostmi.

Pojem okres Kolín je poněkud zavádějící. Týká se jej Středočeská tabule, kterou zde vymlelo, vyrovnalo především Labe, ale i menší toky, jako Bečvárka, Šembera, Výrovka a další. Nicméně je i jiné Kolínsko, to jižní, směrem k Sázavě, kde rovinu s velkými lány polí nahrazují kopečky, vesničky a plno zajímavých míst.

Popis trasy

Pečky by byly ideálním startem, ale vyplatí se vlakem jednu zastávku přejet do Cerhenic. Zde totiž může následující výlet začít, ale takřka okamžitě i skončit. V Cerhenicích je, mimo jiného, opravdu poctivé bludiště, kde lze vskutku zabloudit. Takže, pokud se z něj rychle nevymotáte, výlet může být u konce. Dalšími lákadly jsou dvě rozhledny, ale i okolní park. Opravdu to stojí za to zajet do Cerhenic.



Pokud je vám Peček libo, není problém tam zajet po cyklotrase 0109.

Za Pečkami následuje cesta zpět přes Dobřichov a nad něj k areálu Pičhora, kde je pěkně upravené pamětní místo s minirozhlednou.



Po cyklostezce sjedete okolo rekonstrukce markomanského obydlí do obce Radim, kde je pěkný zámek, který lze navštívit.

Cesta následně vede po cyklotrase 0125 do Klášterní Skalice, kde je další významná připomínka naší historie v podobě zbytků kláštera.



Dalším cíle, ale to spíše pro děti až dětiny, jsou Třebovle a zdejší Duhový park. Jako dospělí jsme tam nebyli, tak se těšíme na vaše prožitky a poznatky.

A jede se do Lipan, těch historických, kde to roku 1434 bojově vřelo. Výšlap k mohyle je nejen symbolický, ale i povinný. Je odtud pěkný výhled, když už opomineme vlastenecko-historickou notu.



Poslední část výletu již směřuje k cíli, kterým je Český Brod. Sem lze dojet několika způsoby, ale pokaždé po klidných silničkách.

Délka a náročnost

Necelých 40 km v neustále se vlnícím terénu.

Praktické na cestu

Občerstvení je v každé větší obci. Některé silniční úseky lze „zkrátit" po turistických pěších značkách. Trasa je, tak jak je popsána, sjízdná na trekovém kole, tím i na MTB.

Zajímavosti na trase

Cerhenice

Obcí prochází od roku 2015 naučná stezka věnovaná okolí, jejíž součástí jsou mimo jiné dvě vyhlídkové věže a zábavní park s opravdovým bludištěm.

Pičhora

Žárové pohřebiště Pičhora pochází z raně římského období. Jedná se o jedno z největších archeologických nalezišť u nás.

Zámek Radim

Stavba vznikla po roce 1610 na místě původní tvrze. V současnosti lze zámek projít ve třech prohlídkových trasách a nakouknout tak, mimo jiné, i do soukromých pokojů venkovské šlechty.

Klášterní Skalice

Deset metrů vysoký a čtyři metry široký osamocený sloup je poslední památkou na rozestavný klášterní chrám založený v 15. století, který měl honosností konkurovat svatovítské katedrále.

Lipany

Dne 30. května 1434 v těchto místech proběhla bitva mezi katolíky a radikálním křídlem husitského hnutí. Při drtivém vítězství katolíků zahynul i nejvlivnější husitský politik Prokop Holý.

Duhový park

Dětský zážitkový areál s asi 57 atrakcemi pro děti od 4 do 13 let.

