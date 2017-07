Test e-bike Author Elevatation – Velký chlapík pro velké cesty

Poprvé jsme dostali v rámci testů kol Author elektrokolo. Česká firma má segment kol e-bike v nabídce až od roku 2014, ale jejich současný sortiment je o to více vyladěný. Podívejme se podrobněji na MTB elektrokolo Author Elevation, model 2017.

Author Elevation 2017 Foto: Jiří Juřík Další fotografie

Jak již bylo naznačeno, značka Author se do sektoru e-bike pustila až později, než jiné značky. Možná hledala skuliny, chyby konkurence, chtěla se vyvarovat slepých cest. V současné nabídce je celkem šest e-bike v kategoriích CROSS, MTB a TOUR. My jsme tentokrát testovali model z kategorie MTB se jménem Elevation, a to ve velikosti rámu M, tedy té střední. Námi testované kolo bylo bez +, protože ještě existuje model Elevation+, který je o 18 000 Kč dražší, a to především díky použitým komponentům. Zůstaňme u modelu bez onoho +, který v akci pořídíte za 61 990 Kč. Takže co za ty peníze získáte?

První setkání

Author Elevation je již na první pohled pořádný chlapík. Silné trubky hydroformě zpracovaného alu rámu, k tomu akumulátor a středový pohon, vysoká hlavová trubka s řadou podložek (to lze podle potřeby uříznout), kola velikosti 27,5", ale hlavně se šířkou plášťů 2,4", to je opravdu kus kola až traktoru.

Pokud se týká designu, jako první zaujme zesílený a účelově zprohýbaný rám, který tvoří nepravý trojitý trojúhelník. Barevnost je umírněná, matná černá s modrými linkami, což není na škodu. A samozřejmě nezbytné nápisy, prozrazující značku, model a jiné detaily.

To, že jde o e-bike naznačuje akumulátor, který zabírá takřka celý vnitřní rámový trojúhelník., kde je naprosto natvrdo přiznán a nikam se neschovává. Tímto řešením nastal problém s umístěním bidonu, pro něj jsou úchyty pod dolní rámovou trubkou. No jak se z láhve bude pít po průjezdu bahýnkem, odkud to dostane z první rány od předního kola…



Akumulátor má takřka proudnicový tvar.

Pochvalu zaslouží samotný agregát elektropohonu Shimano STePS, který je doslova ukryt uprostřed za převodníkem. Jedná se skutečně o malé cosi, co nikde nepřekáží, jen to vyžaduje speciálně tvarovaný rám, což výrobce zajistil.

Ke zbytku kola není moc co dodávat. Na MTB klasicky chybí blatníky, nosiče, ale pro ty jsou připraveny na zadní vidlici úchyty, atd. Překvapením je masivní stojánek, který je připevněn ke speciálnímu návarku na zadní vidlici. Na ryzího horáka věc neobvyklá, ale kolo za více než 60 000 Kč odkládat jen tak na zem je přeci jen škoda.

Ostatní osazení

Zepředu dozadu. Vzduchová vidlice RST F1RST 15 TRL, zdvih 120 mm, má dálkové uzamykání a chodí opravdu plynule. Brzdy TRP, jsou hydraulické, a ani zde nebyl s jejich chodem problém. Brzdí o 7" kotouče. Co však chybí, je čidlo vypínání elektro asistence při aktivaci brzdy. V této cenové kategorii by to již mělo být samozřejmostí.

Řídítka, sedlo, představec minimální délky, gripy, sedlovka atd., to vše nese značku Author. Řazení je omezeno na zadní deseti rychlostní kazetu s 11 až 36 zuby, kterou ovládá měnič řady XT a dělá to perfektně, jak jinak. Vpředu je pak tác, spíše tácek s 38 zuby, který je součástí elektropohonu. Má elegantní kryt, což jen věci prospívá, nehrozí špinění atd. Náboje jsou rovněž od Authora, přední i zadní jsou s pevnou osou.



Přední pevná osa a disk brzdy

A jsme u pedálů. Dle firemní specifikace mají označení HT. Nevíme co písmena znamenají, ale lze je možná vysvětlit, jako Hodně Týrání. Jde o pedály platformové, které jsou především známé ze sjezdových a freeridových kol. Tedy velká plocha osázena 10 piny, to aby noha dobře na pedálu držela. Ona drží, jenže! V tomto případě se někde stala chyba, výrobce jaksi neodhrotil odlitek platformy a Author mu to opomenul reklamovat. Tudíž opravdu ostrá hrana je vůči lýtku rovna pilce na železo.

Elektrika Elevation

Kolo Author Elevation využívá jeden z novějších elektropohonů na trhu – Shimano STePS. Jde o středový pohon s akumulátorem uprostřed rámu. K ovládání slouží tři tlačítka na levé straně řidítek a LCD ukazatel docela vysoko nad představcem. Ovládání je jednoduché, lze říci intuitivní. Bohužel tlačítka jsou rozměrem 1×1 cm pro cyklistu drncajícího se terénem obtížněji nahmatatelná. Navíc ovladač je od výrobce umístěn tak nešikovně, že může dojít k nechtěnému zmáčknutí tlačítka tělem.

Displej je perfektně čitelný, poskytuje všechny možné informace o dojezdu na konkrétní stupeň, a samozřejmě funguje i jako cyklopočítač. Oddělitelný displej je veliký jako malý smartphone, ale jeho provedení a především umístění a docela subtilní uchycení přímo vyzývá k poškození nebo alespoň k rychlému poškrábání.



Levá strana řidítek s brzdou a ovládáním el. asistence

Jinak systém STePS nabízí tři úrovně elektroasistence: ECO, NORM a HIGH. Rozdíl mezi nimi je zřetelný. Po plném nabití je na NORM uváděn dojezd 103 km, ale grafika vám tento údaj zřetelně přepočítává a informuje vás, jak na tom jste s dojezdem, podle aktuální situace. Velmi praktické řešení, s kterým lze v terénu dobře pracovat.

Jak se ovládá či zvládá

Ovládání elektroasistence jsme již popsali, nyní se zastavíme u ovládání samotného kola. Zde je potřeba rozdělit dvě věci. Jednak jde o ovládání kola při jízdě. Pokud na Elevatoru již sedíte, jedete, je to paráda. Elekroasistence nastupuje asi během první čtvrt otáčky pedály a její činnost prozrazuje hlubší vrčení. Co se nám líbilo, že systém Shimano STePS nutí jezdce šlapat. Opravdu jen připomáhá, ale pořád se musíte snažit šlapat. Přestože jedete na e-bike, stále jste cyklistou. Ovladatelnost Authora Elevation je dobrá, zvýšenou hmotnost (necelých 21 kg) v terénu ani nepoznáte, kolo je mrštné.



Author Elevation je opravdu velká porce elektrokola.

Zcela jinou věcí je manipulace s kolem, pokud na něm nesedíte. Tedy vedení, tlačení, nakládání do vlaku, metra, auta atd. V těchto případech je kolo opravdu značně neklidné a „humpolácké", to se již těch skoro 9 kil navíc, oproti běžnému MTB, projeví. Přední kolo má díky své mrštnosti tendenci se okamžitě sklápět do pravého úhlu. Tak pozor při vedení za sedlo atp. Navíc na rámu chybí správné místo, kde kolo v těžišti pevně uchopit a zvednout. No a k tomu ty opravdu ostré pedály, jejichž hrany okamžitě způsobují poškrábání.

Verdikt

Elektrokolo Author Elevation je ryzí horák, který vám i přes elektropohon zachová radost z jízdy. Má pár drobných chyb, jako ovládací prvky elektroasistence, a hlavně pedály (jejich výměna je otázkou chvilky), ale jako celek je to parťák na velké cesty nejen terénem.

součinnost jezdec a elektro asistence

ovladatelnost při jízdě

celkové provedení

pedály na úrovni řezného nástroje

provedení, umístění ovládání a LCD

chybí čidlo vypínání el. pohonu při aktivaci brzd

Technická specifikace

Velikost: 17", 19", 21" Rám: double butted hydroformní dural 6061 27,5" Přední vidlice: RST F1RST 27,5 15 TRL vzduchová 15 mm pevná osa dálkově uzamykatelná (120 mm) Motor: SHIMANO Steps DU-E6001 250 W Baterie: SHIMANO BT-E8010 Li-Ion, 14 Ah, 500 Wh Display: LCD Hlavové složení: FSA Integrated 1–1/8" Převodník: SHIMANO Steps E6000, 38 zubů, 170/175 mm kliky Středové složení: SHIMANO Steps Měnič: SHIMANO XT Řazení: SHIMANO Deore (10) Vícekolečko: SHIMANO HG50–10, 11–36 zubů, 10 rychlostí Řetěz: KMC X10e Náboje: AUTHOR Helium 15/Xenon 12, 15×100 mm přední pevná osa, 12×142 mm zadní pevná osa, 32 děr Brzdy: TRP Slate 4 kotoučové hydraulické (7" kotouče) Brzdové páky: TRP Slate 4 Ráfky: AUTHOR Krypton 27,5 (32 děr) Paprsky: nerez ocel 2,0 mm černé Pláště: VITTORIA e-Goma kevlar 27,5" x 2,4" Pedály: HT platformové Řídítka: AUTHOR 15 mm/700–720 mm Gripy: AUTHOR Pro Lock Představec: AUTHOR dural Sedlovka: AUTHOR dural (30,9) Objímka: AUTHOR (31,8) Sedlo: AUTHOR Navigator Počet rychlostí: 10 Hmotnost: 20,4 kg / 19" Cena: 72.990,– Kč (akční cena 61.990 Kč)

Více informací: www.author.cz

redakce NaKole.cz, 23.07.2017