Jakými tóny zní Varhany – tip na výlet na Českolipsku

Nejsou varhany jako Varhany, v tomto případě však oboje mají jak nízké, tak i vysoké tóny. Varhany jako hudební nástroj, stejně jako drážní cyklostezka Varhany, po které se jede jen zdola nahoru nebo naopak. Konec slovních hříček. Varhany s velkým „V“ je název parádní cyklostezky, která vznikla na tělese zaniklé tratě spojující Českou Lípu a Kamenický Šenov.

Cyklostezka Varhany vede většinou přírodou. Foto: Jiří Juřík Další fotografie

Původní železniční trať vznikla díky iniciativě a penězům místních podnikatelů, především statkářů a sklářů. Výstavba proběhla v letech 1902 až 1903 a její délka byla 22 km. Poslední osobní vlak se malebnou krajinou projel 29. září 1979, nákladní pak až v roce 1992.

Současná cyklostezka Varhany vznikala v několika etapách od roku 2007, nyní je již hotová a představuje tak zřejmě nejdelší drážní cyklostezku u nás. Projedete se po 18 km souvislého asfaltu, zcela mimo automobilový provoz, ovšem z České Lípy stále do mírného kopce. Naštěstí vlaky moc do kopce jezdit neumí, takže největší sklon cyklostezky dosahuje 35,5 promile, to znamená, že na každých 1000 metrů vystoupáte 35,5 metrů. Nejnižší tón, tedy místo na Varhanech, je u České Lípy a má hodnotu 260 m n.m. Nejvyšší pak naleznete až na konci v Kamenickém Šenově s výškou 608 m n.m.

Popis trasy

Ideálním začátkem i koncem výletu je samozřejmě Česká Lípa. Autem z Prahy to je 110 km, z toho půlka po dálnici. V České Lípě lze zaparkovat kousek od začátku cyklostezky Varhany na parkovišti u ulice Českokamnické a Západní, to je na samém severozápadním konci města.

Do České Lípy se s kolem můžete dopravit také vlakem bez přestupu od Ústí nad Labem, Rumburku, Liberce nebo Mladé Bolaslavi a Nymburku.

K cyklostezce Varhany vás dovede cyklotrasa číslo 3054, která prochází celou Českou Lípou a na opačném konci navazuje na další drážní cyklostezku, která je kratší, a lze ji využít k výletu směrem Hradčany a Máchovo jezero.

Pozvolna vzhůru

Popis první poloviny trasy je velice jednoduchý. Prostě pojedete po značení cyklostezka Varhany. Zabloudění je takřka vyloučeno. Jediným vybočením ze směru původní trati jsou místa, kde se objíždí soukromé chatičky stojící poněkud nemístně na bývalém železničním náspu.



Začátek cyklostezky na okraji České Lípy

Na celém úseku z České Lípy až na konec je umístěno šest jednoduchých odpočívadel, tedy jen lavice a stůl bez přístřešku. Pokud se týká občerstvení na cyklostezce, první stánek je pár km za Českou Lípou, druhou možnost nabízí podniky v Novém Oldřichově a na konec až v Kamenickém Šenově.

Konečně pořádné Varhany

Určitě je všichni známe z pohádky o Pyšné princezně z roku 1952. Ano jedná se o pozoruhodné kamenné útvary připomínající píšťaly obřích varhan.



Kamenné varhany čili Panská skála

Ve skutečnosti jde o: „…sloupcovou odlučnost čediče při tuhnutí magmatu,“ konec citátu. K obnažení až 12 metrů vysokých kamenných sloupců a současnému zformovaní místa došlo ovšem lidskou činností. Jiným názvem, mnohdy známějším pro toto unikátní místo je Panská skála, vše je pak od roku 1933 chráněno jako národní přírodní památka.

Hurá z kopce

U Panské skály se rapidně změní ráz výletu. U kamenných varhan opustíte cyklostezku Varhany. Jako symbolické zakončení zaniklé dráhy si můžete vyfotografovat nápis na domku u Panské skály, který byl před roky nádražím, což dokazuje zbytek nápisu „Bahnhof“ (v květnu 2017 tam ještě byl patrný).



Rozcestí a odpočívadlo u Manušic

Přímo od Panské skály pokračujte po cyklotrase číslo 211, která vád dovede okolo infocentra ven z Kamenického Šenova. Nadále pojedete po poklidných silničkách, které se klikatí malými vesničkami. Cestou budete míjet malebné sakrální památky, chvilku vás budou doprovázet trasy místních naučných stezek, užijete si pěkných výhledů. Architektura zdejších původních stavení vám jasně naznačí, že jste na území bývalých Sudet. Některé, břidlicí obložené chalupy jsou před spadnutím, jiné vzorně upravené. Projedete obec Polevsko, kde můžete využít zkratky vpravo po modré. Vede z kopce po asfaltce.

V Novém Boru, části Arnultovice, se setkáte s cyklotrasou číslo 3054, která vás doprovodí okolo geoparku v Okrouhlé, skrz Skalici u České Lípy do Manušic, a to jste již zpět na cyklostezce Varhany a po třech kilometrech opět v České Lípě.

Po kliknutí na obrázek si můžete trasu detailně prohlédnout, případně stáhnout do svojí navigace.

Délka a náročnost

Celý popsaný výlet je dlouhý asi 35 km a vede po zpevněných cestách. První polovina po cyklostezce Varhany stranou civilizace, druhá vesničkami po klidných silničkách. Jak již bylo napsáno, první polovina vede do pozvolného stoupání, druhá se již mírně vlní, ale většinou vede z kopce. Trasu lze projet i na silničním kole.

Praktické na cestu

Občerstvení na cyklostezce Varhany je sporadické, v druhé části pak takřka v každé obci.

Zajímavosti na trase

Hasičské muzeum

V obci Nový Oldřichov bylo založeno v roce 1979, nyní má rozlohu 915 m2. Otevřeno je od května do září každou sobotu od 14 do 17 hodin.

Panská skála – Varhany

Popsáno podrobněji v popisu trasy

Kaplička nad Polevskem

Udržovaná kaplička, stojící uprostřed starých lip. Je od ní pěkný výhled především východním směrem. V okolí jsou osázeny informační tabule.

Geologický park

V Obci Okrouhlá byl v roce 2012 vybudován geologický park. Středový obelisk společně s dvanácti okolními stromy vytváří sluneční hodiny.

Bývalá vzorkovna vitráží

Těsně za obcí Okrouhlá minete po levé straně neobvyklé stavení, které netradičně kombinuje běžné stavení s gotickou věží. Stavba je z roku 1893, kdy ji postavila firma Meltzer, vyrábějící vitrážová okna do kostelů. Bohužel současný stav objektu je havarijní, z vitráží jsou již jen střepy.

Rodinný minipivovar

Ve Skalici u České Lípy můžete navštívit minipivovar Skalický Budulínek. Vaří zde devět druhů piv, například Na tahu, Bubák, Červeňák nebo Pankáč. A pozor, zde není sládek, ale paní sládková.

redakce NaKole.cz, 19.07.2017