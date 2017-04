Nejen do práce a nejen na kole

Skutečně by se mohl již 7. ročník kampaně Do práce na kole jmenovat tak, jak hlásá nadpis. Je zde oblíbená akce, probíhá její rozvoj, vzrůstá popularita a pro letošek je i několik novinek.

To vše bylo představeno na tiskové konferenci dne 7. března, kdy odstartovala registrace do oné akce, vlastně soutěže Do práce na kole. Představovat tuto aktivitu snad již netřeba. Cílem je vyprovokovat a udržet využití jízdního kola, jako normálního dopravního prostředku, tak jako tomu bylo kdysi. Takže nejen do a z práce, ale i na poštu, do obchodu, do kavárny atp. Však to sami znáte.

Pro rok 2017 si pořadatel kampaně (soutěže, akce …), tedy Auto*Mat stanovil několik priorit a změn. Jako nejzřetelnější lze vnímat motto: „Do práce na kole jezdí i profíci!“ Takže nejen exoti či dokonce sociálně slabší na kole do práce dojíždí. Za tváře kampaně se postavili takové osobnosti jako fyzioložka a biochemička prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. a břišní a hrudní chirurg prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. Obě persóny totiž na kole do práce opravdu ze svého domova dojíždějí. Akci rovněž již od prvního ročníku zaštiťuje nizozemské velvyslanectví, které zastupoval nikdo menší, než sám pan velvyslanec.



Tvářemi kampaně pro rok 2017 jsou profesoři Helena Illnerová a Pavel Pafko. Foto: Jiří Juřík

Nejde jen o kampaň

Do práce na kole se snaží rozhýbat nejen ono dojíždění do práce, ale především celkovou atmosféru ohledně jízdy na kole ve městech. Jde právě o to nejezdit na kole jen do práce (a pochopitelně i z ní), ale i jinam. Prostě chápat opět kolo jako běžný dopravní prostředek, a to bez předsudků. Pravidelnost, to je další slovo, týkající se celé akce. Nově vstupuje i pojem kreativita. Vymyslet, navrhnout, natož zrealizovat nápad, který by každodenním cyklistům ulehčil život.

Rozjelo se to

O tom, že akce Do práce na kole je úspěšná hovoří celkem jasně následující čísla. Jsou změřitelná a prokazatelná:

V roce 2016 se akce zúčastnilo necelých 11 000 osob, 1 825 institucí a 27 měst a nejezdilo se 2 101 283 km. Pro letošek se přihlásilo dalších nových 5 měst.

Letošní novinky

A jsme u novinek roku 2017. Především jde o rozšíření účastníků, tedy nejen jezdců na kolech, o další „bezmotorové" dojížděče – docházeče. Nově se tak mohou, kromě cyklistů, do soutěže zapojit i chodci, běžci, bruslaři, long bordisté atp. Prostě všichni, kteří se dopravují po městě na vlastní pohon.

Další novinkou je možnost zaznamenávat svoji trasu pomocí mobilní aplikace Urban Cycles.

Rovněž lze nově hlasovat o nejlepší cyklo-místo, tedy podnik, restauraci, úřad, instituci atp., která je pro příjezd, uschování kola atp. co nejvíce příjemné.

Již to odstartovalo

Se začátkem března 2017 je možné se do akce Do práce na kole přihlásit. Můžete vytvořit firemní tým od dvou členů, můžete zapojit zaměstnavatele, aby vám pomohl, je to jen na vás. Možností je mnoho, jde o kreativní akci. Podívejte se na: www.dopracena­kole.cz.

redakce NaKole.cz, 14.03.2017