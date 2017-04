Holiday World 2017 a cyklisté

Klasické místo a víkendový termín. To jsou základní údaje o veletrhu Holiday World, který bylo možné navštívit od 16. do 19. února 2017 v holešovickém výstavišti. Mezinárodní veletrh cestovního ruchu, který by měl být nejvýznamnější akcí svého druhu nejen v ČR, ale i ve střední Evropě. Letošní 26. ročník se konal současně s gastronomickým veletrhem Top Gastro & Hotel. Podívejme se ale na vše z pohledu cyklistického.

V Holešovicích levé křídlo kdysi vyhořelo a dodnes místo něj zde stojí provizorní stan, tady je umístěn veletrh Top Gastro & Hotel. Upřímně, pro cyklisty nic moc. Střední hala, pravé křídlo, ale především vstupní výstavní hala, tedy opět mobilní stan, jsou věnovány cestování. Zde si již jezdci na kolech přijdou na své.

Různorodost

Rozmanitost, až celosvětové rozpětí, tedy ona různorodost, v tomto duchu lze Holiday World vnímat. Množství stánků se všemožně proplétá, a to jak pojetím, provedením i obsahem. Můžete tak navštívit stánek středočeského městečka v těsném sousedství takových destinací, jako jsou Palestina, Sri Lanka, Indie a další země za kopcem až sedmero horami.



Rovněž lze ochutnat mnoho druhů vín, ale i tvrdších nápojů, vše lokálního původu. Třeba Tatranský čaj v mnoha grádech. Stejně tak si lze zatančit salsu s domorodými Kubánci, případně s nimi popít rum, od Thajky si nechat pomalovat ruku, vyzkoušet na své hlavě všemožné fezy… Anebo se prostě nechat inspirovat, kam příště vyrazit.

A co ti cyklisté

Došlo i na jízdu na kole. Pokud se nechcete jen grilovat na plážích, můžete zvolit z řady alternativních programů, které nabízí řada tuzemských cestovních kanceláří. Ostatně i jednotlivé regiony (zde se nabízí paralela s nedávným veletrhem Region Tour v Brně) nabízí své nové cyklostezky, či doporučené trasy pro cyklisty. Cykloturisté, lidé kombinující různé druhy pohybu, ti všichni jsou již nedílnou součástí turistického ruchu.





