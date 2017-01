Tři brněnské veletrhy na tři plus jeden den

Nejenom za děvčaty, ale i za veletrhy se již desítky let do Brna jezdívá. Ve dnech od 19. do 22. ledna 2017 zde proběhly hned tři veletrhy a další doprovodné akce, na které se vyplatilo zajet, a to i cyklistům.

Vstup do expozice o cykloturistice Foto: Jiří Juřík Další fotografie

V uvedeném termínu se v areálu BVV konaly veletrhy: Gastro Junior Brno – Bidvest Cup, GO a REGIONTOUR. Pro cyklisty byl nejzajímavější REGIONTOUR, což je největší představení cestovního ruchu s důrazem na střední Evropu, pochopitelně pak především na Českou republiku. Veletrh GO je naopak zaměřen na výjezdovou turistiku. Třetí akce Gastro Junior Brno je odborným doprovodným programem, přesněji celorepublikovým finále soutěže mladých kuchařů, číšníků a cukrářů. Jako doprovodné akce lze uvést akce, či sekce jako RegFoodFest (zaměřeno na regionální potraviny), Regionální řemesla a Cykloturistika (oboje snad netřeba vysvětlovat).

Pro cyklisty a především cykloturisty byl největším lákadlem pavilon P s veletrhem REGIONTOUR, který je především zaměřen na podporu domácího cestovního ruchu. V tomto pavilonu se rovněž konaly všechny doprovodné akce.



Expozice Olomouckého kraje

Nutno uznat, že kraje, oblasti, mikroregiony, spolky obcí, ale i jednotlivá města do toho opravdu šlapou. Konečně si uvědomily, že mají co nabídnout a prodat, svoji unikátnost, památky, přírodu, regionální produkt atd. Došlo jim, že turistický ruch rovná se oživení mnohdy zapomenutých míst a tím i možný přísun peněz.



Osvědčený produkt Cyklisté vítáni

Navíc, a kupodivu, kdo neměl na stánku kolo nebo jeho fotku, byl mimo. Přestože veletrh byl doslova všeobjímající, a to jak zeměpisně, tak i žánrově, cyklistika byla patrná opravdu skoro na každém kroku, a to naskrz regiony i tématy. Kola jste mohli potkat jako poutače na stánek, na plakátu, který lákal k návštěvě lokality. Kolo bylo i exponátem, neboť i několik prodejců kol a koloběžek zde mělo stánek (Cyklospeciality, Agogs, Pells a další).



Cyklospeciality

K vidění byla i kola neobvyklá, to se především jednalo o sbírku dřevěných kol, která šlo na vlastní nebezpečí vyzkoušet. Jako jistou kuriozitu a reklamní produkt lze jistě vnímat Ološlap, tedy lidskými nohami poháněný pojízdný bar, s kterým můžete projet město Olomouc. Vystavena byla i pravá rikša odkudsi z Indie. Vše pak završoval stánek Cyklokuriozit, kde jste mohli vidět i vyzkoušet věci vskutku neobvyklé. Například dvojkolo, na kterém sedí jezdci zády k sobě.



Ološlap – pojízdný bar z Olomouce

Na veletrhu REGIONTOUR se rovněž prezentovaly firmy, které se regionální turistiky dotýkají pouze minimálně. Například prezentovaly boxy na úschovu kol, či věže na totéž.

Pro nás cyklisty je to sice příjemné, vidět na veletrhu tolik kol a cyklistických projektů, ale na druhou stranu je otázkou, zda je taková prezentace bicyklů na místě. Nabízí se tak otázka, jak konkrétně podporují prodejci kol turistický ruch v regionu? Na druhou stranu lze chápat, že chce mít co nejvíce platících vystavovatelů.



Box pro úschovu jízdního kola

V každém případě je jasné, že cyklistika, cyloturistika, aktivní dovolená pro každého, a to hlavně na území Čech, Moravy a Slezska má velkou budoucnost, a to především díky jednotlivým regionům. Proč jinak by se veletrh jmenoval jinak, než REGIONTOUR.

Fotogalerie

redakce NaKole.cz, 22.01.2017