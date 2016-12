Bikesharing Rekola v roce 2017 poroste, investuje do nich Spread Capital

Největší český bikesharing Rekola čeká v roce 2017 největší změna v jeho tříleté historii. Desítky milionů do něj investoval Ondřej Fryc se svým fondem Spread Capital, takže v ulicích několika českých měst přibudou stovky růžových kol a v příští sezóně zjednoduší jejich půjčování. Rekola do provozu poprvé uvedou nová (nikoli repasovaná) kola vlastní výroby.

Na rozdíl od ostatních bikesharingů, kde se kola vyzvedávají a vrací na dokovacích stanicích, Rekola od začátku svůj model staví na mobilní aplikaci a GPS, takže bicykly můžete zamknout na libovolných místech v rámci pokrývané zóny. Provoz bikesharingu bez další infrastruktury je levnější, navíc umožňuje rychlé rozšíření a pokrytí větších oblastí.



Ondřej Fryc, Foto: Rekola.cz

Také proto si komunitní startup vybral k investici fond Spread Capital Ondřeje Fryce. „Rekola pro nás představují ideální investici: je to inovativní produkt, který prospívá společnosti, a je to skvělý tým s velkými ambicemi,“ říká Fryc. Jeho strategií jsou minoritní investice s mi­nimálním zasahováním do života startupů, také v Rekolech si pořídil minoritní podíl. Výši investice nespecifikoval, ale jednalo se o desítky milionů korun.

Vlastní bicykl s GPS

Navíc, podobně jako Homeport, i Rekola v současnosti vyvíjí vlastní jízdní kolo určené pro bikesharing. Jeho součástí bude GPS čip umístěný na předním kole, který se dobíjí přímo jízdou. Díky němu bude vrácení kola ve městě jednodušší a umístění v mapě přesnější. Nová kola se dostanou do provozu v přístí sezóně, nejdřív v Praze a Brně.



Pokrytí bikesharingu Rekola v Praze (2016)

Rekola také dostanou víc dat o tom, kde kola jezdí. Už dnes se snaží s městy sdílet svá data o cílových destinacích, což může městům pomoci lépe vybírat místa na cyklostojany.

Cena zůstane i v sezóně 2017 na průměru 150 Kč/měsíc, roční členství vyjde na 1199 korun a členství pokrývá všechna zapojená města. Do konce roku se dá koupit za tisícovku. Rekola nově nabídnou také jednorázové výpůjčky, jejich cena zatím není stanovena, v jednotlivých městech se ale bude lišit.

Zdroj: tyinternety.cz

Matt Jedlička, 30.11.2016