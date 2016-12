Designblok a jízdní kola

Pro nás cyklisty se může zdát jízdní kolo zcela běžným předmětem, ale tento stroj lze uchopit, pochopit i jinak. O tomto jste se mohli přesvědčit na Designbloku 2016, tedy největší přehlídce designu a módy ve střední Evropě.

Instalace skládající se jen a pouze z bicyklů. Foto: Jiří Juřík Další fotografie

Co má společného jízdní kolo s designem a módou? Odpovědí může být slovo: mnoho. Jednak samo o sobě, jízdní kolo je ikonou designu, kterou lze zpracovávat, propracovávat mnoha způsoby, tvary a formami. Dále, kultura okolo cyklistiky, zvláště té městské, vytváří zcela samostatnou podoblast (niku). Právě tyto aspekty byly na letošním Designbloku zcela jasné.

Kolo jako příběh

Zřejmě největší instalací na tomto Designbloku byla sestava 36 různorodých kol, která autoři získali od jejich uživatelů. Lze říci, a to také autoři chtěli, že co kolo to individualita, osobnost, příběh. V secesním prostoru střední části pražského Průmyslového paláce tak levitovalo necelých čtyřicet kol, naprosto odlišných druhů, typů, opotřebení, použití, využití, fungování atd. Kola měla společné jen to, že jejich majitelé byli v jakémsi spojení s autory expozice. Byla to opravdu jejich osobní kola, osobní příběhy. Kola ježděná, hýčkaná, zapomenutá či naopak každodenně využívaná.

V dalších prostorách Designbloku byla rovněž kola. Nikoliv již tak „masová“, ale o to „vymazlenější“.

Bylo k vidění kolo nabité elektronikou, které mělo blinkry, tedy ukazatele směru zatáčení, pak senzor zezadu se přibližujícího se automobilu a další elektronické vychytávky, které pomohou při jízdě na kole v městské džungli.

Jiný designer pak představoval nástěnný držák na kolo, který i bez samotného bicyklu působí esteticky, tedy jako autonomní umělecký předmět.

Zastoupeny byly i české firmy prezentující na jedné straně um jejich rukou, to ve spojitosti s karbonovými technologiemi. Rámy váhy motýlí, funkčností olbřímí.

A proč nevyužít přední, byť pozlacenou, vidlici obvykle držící přední kolo, jako součást luxusního svítidla? Jó kolo, toť vedle ženy věčná inspirace.

Pokud jste na letošní Designblok nezavítali, přišli jste nejen o výše uvedené cyklistické povedenosti a radosti, ale i o další libůstky z oblastí a krajů oděvů, šperků, obuvi, nábytku, bytových doplňků, dětských hraček, koupelen, peněženek, knižních vazeb, ale i těch naších oblíbených jízdních kol.

Fotogalerie

redakce NaKole.cz, 31.10.2016