Karol Voltemár má už cestu okolo sveta na dvoch kolesách za sebou

32-ročný podnikateľ Karol Voltemár sa vybral na cestu okolo sveta na bicykli. Postupne prešiel 57 krajín a kolesá jeho bicykla sa dotkli všetkých kontinentov okrem Antarktídy. Do Bratislavy, kde sa jeho cesta pred tromi rokmi začala, dorazil 14. septembra 2016.

Foto: Karol Voltemár

Príbeh cestovateľa Karola Voltemára, podnikateľa v segmente online marketingu, začal v roku 2013 Odvtedy prešiel takmer 67 000 km, bol na ceste 1 231 dní, zničil 16 kolies, 2 bicykle a 17 reťazí. Svoj projekt pomenoval World Bike Travel a jeho cestu ste mali možnosť sledovať online. Snažil sa využívať možnosť prenocovania zadarmo v spacáku a v stane, no nie vždy to bolo možné.

„Svoju rodinu s deťmi ešte nemám a s rodičmi som dlhšie nežil, takže to boli ideálne podmienky. Ak by som si mal vybrať nejaký štát na život, tak voľba by záležala od toho, čo by som tam chcel robiť. Ak by výber ovplyvňovala výška dôchodku, bolo by to Thajsko, Kanada, Nový Zéland či Španielsko. Na život je mi dobre tam, kde sa dá podnikať. Na Slovensku sa podniká a pracuje čoraz horšie, keďže patríme medzi krajiny s najvyššími daňovými zaťaženiami,“ odpovedal na otázku, prečo sa rozhodol cestovať okolo sveta a ktorú krajinu by si vedel predstaviť na život.

Okrem množstva zážitkov si z trojročnej cesty odnáša aj poznania o jednotlivých krajinách a jej obyvateľoch. „V krajinách, kde sloboda chýba, boli aj ľudia menej šťastní, mnohé veci tam boli nefunkčné a aj miera kriminality bola vyššia. Najšťastnejší mi prišli ľudia, ktorí mali možnosť sa realizovať, mali pôdu pod nohami, živili sa tým, čo ich baví, žili v mieri a v kraji, kde sa nekradlo. Skutočne boli najlepší ľudia na vidieku, v horách alebo v prírode. Najsrdečnejší ľudia pre mňa boli v Austrálii, v Turecku, v Kanade, v Chile, v Maroku a na Novom Zélande.“

Svoje zážitky z cesty bude prezentovať na prednáškach v Bratislave (15. 10. 2016), v Prahe (22. 10. 2016), v Prešove (29. 10. 2016) a v Košiciach (30. 10. 2016).

Slávka Štefancová, 21.09.2016