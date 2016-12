Test kola Author Patriot Evo Team 2016 – Kolo jako sportovní štika

Titulek testu kola Author Patriot Evo Team model 2016 snad netřeba vysvětlovat. Štika představuje mrštnost, sport pak naznačuje, že s tímto kolem lze i závodit.

Černá, bílá, místy stříbrná – to je Patriot Evo Team 2016. Foto: Jiří Juřík Další fotografie

První dojem

Když jsme kolo přebrali, dostali jsme stroj, který působil mohutným dojmem mopedu. I mysleli jsme si, jaká to zas bude dřina s takovýmto kusem jezdit. Následovalo příjemné překvapení. Mohutnost kola způsobovaly pláště o šířce 2,3" a vysoké stříbrné ráfky. Hlavní co dělá z Patriota pořádného chlapáka je jeho design, který je minimalistický a skládá se vlastně jen ze dvou barev: dominuje matná černá, doplněná matnými bílo stříbrnými nápisy. Některé komponenty jsou pak stříbrné, jde o již zmiňované ráfky, kratičký představec a třmen zadního pružení. Černobílé, matné kolo celkově působí jako hrdina z akčního filmu nebo jako bojové vozidlo.

Druhý dojem

První co udělá většina lidí, pokud dostane do ruky nové kolo, je že jej potěžká. Udělali jsme to i my a dostavilo se prví příjemné překvapení. Takový běžně těžší horák, ale záhy jsme si museli připomenout, že máme v rukách celoodpružené kolo s velikostí kol 27,5" a zdvihy 160 mm. Navíc jde o kolo určené pro těžkou práci, takže žádná „leštěnka“ na polní cesty. Patriot Evo Team váží 13,9 kg (testovali jsme velikost M), což je na celopéro tohoto druhu dost příznivá hodnota. Může za to jednak solidní osazení, ale také rám vyrobený z dvakrát zeslabovaných duralových trubek 6061.



Matná černá a matná bílo stříbrná, nic víc design Patriotu nedělá.

Do druhého dojmu patří i komponenty, které celé kolo jen a pouze designově dobře doplňují. Nic zbytečného, nic nevyčuhuje, nic na sebe zbytečně neupozorňuje, vše tvoří kompaktní celek. Rámový trojúhelník vyplňuje především tlumič a jeho úchyty, vodítko řetězu, ale překvapivě i košík na bidon. Právě košík byl prvním maličkým kazem nikoliv na kráse, ale na funkčnosti stroje. Prostě místo mezi košíkem a tlumičem je tak malé, že naše lahve jsme do něj nezasunuli. Jde samozřejmě o naprostou nicotnost, jezdci na takových kolech stejně většinou vozí Camelbaky, ale chybička se vloudila a přitom by stačilo posunout navářky o dva cm níže.

Komponenty

Jak jsme již naznačili, kolo je minimalistické nejen designově, ale i osazením, což rozhodně neznamená, že je o něco ochuzeno. Volba komponentů prostě sleduje celkový trend zjednodušovat. Patriot EVO Team využívá díly Shimano XT, které zastupuje řazení 1×11 s pastorkem s 11 až 42 zuby a hydraulické diskové brzdy se 7" kotouči. U brzd zaujmou žebra chladiče. Rovněž páčky brzd a řazení, zde je pochopitelně jen jedno vpravo, patří do sady XT. Jedině kliky a převodník jsou z jiné stáje, jmenuje se E13 TRS a převodník má 32 zubů. Řetěz zajišťuje ve správné poloze vodítko ze stejné značky. Vše fungovalo naprosto přesně,ož se u řady XT dá očekávat.



Vodítko drží řetěz v lince jednoho převodníku.

K dalším dílům patří dálkově ovládané zasouvání sedlovky Kind Shock Levi. K ovládání slouží stříbrná páčka u levého gripu. Lankové ovládání šlo poměrně ztuha, což by při použití za jízdy náročnějším terénem mohlo působit potíže.

Sedlo a gripy jsou z vlastní produkce Author. Zvláště gripy můžeme jen pochválit, jejich povrch se totiž po obvodu mění. Nahoře jsou gripy hladké, naopak zespoda jsou rýhované, takže do dlaní netlačí a umožňují bezpečné držení prsty.

Řídítka SPANK Oozy Vibrocode mají úctyhodnou šířku 760 mm, což oceníte v náročném terénu. Na mrštnost kola má vliv i takřka nulový představec, který má snad minimální možnou délku.

Houpat, nehoupat

Možná jste si vybavili scénku z filmu Na samotě u lesa, kde je nechtěně houpán ve svém invalidním vozíku zedník Lorenc. Nechtěné pohupování u Patriota nehrozí. Vzduchová vidlice ROCK SHOX Pike RC 27 15 SA se zdvihem 160 mm je uzamykatelná, bohužel bez dálkového ovládání z řídítek. Na plynule nastavitelný ovladač lze sice relativně snadno dosáhnout, ale opět jde o možnost ztráty kontroly nad kolem. Vidlice má přední pevnou osu



Představec je opravdu minimalistický.

Tlumič je opět vzduchový a od stejné značky jako vidlice, tedy ROCK SHOX Monarch Plus RC3 2016. Má chod 63 mm, což ve spolupráci s přepákováním dává zdvih zadního kola 160 mm. Tlumič je rovněž uzamykatelný, zde však dálkové ovládání tolik nechybí. Páčka je opravdu dobře dostupná, a navíc se jen překlápí do dvou poloh.

Pokud tedy potřebujete pohoupat, přesněji vyžehlit nějaké nerovnosti, Patriot je připraven. Na rovině pak stačí dva pohyby a kolo „ztvrdne" a je po houpání.

O pružení celé modelové řady Patriot se stará čtyřčepová technologie DLP (Drive Link Pivot). Systém je vyvinut tak, aby co nejvíce zamezoval nechtěnému pohupování zadní stavby při šlapání a navíc odstraňuje i další nešvar celoodpružených kol. Teorie okolo tohoto systému je dlouhá a naleznete ji na stránkách výrobce.

Nejen v terénu

Všechna kola AUTHOR řady Patriot jsou určena především pro radost v terénu nebo v náročnějších singltrecích. Zde je jejich revír. Kolo Patriot EVO Team je hravé a snadno ovladatelné. Ovšem pokud přecházíte z nějakého stabilního korábu, může vás jeho mrštnost až zaskočit. Chce si to prostě zvyknout, ale jde to opravdu rychle a radostně.



Když černé kolo, tak jedině na černou trať singltreku

Do terénu se musíte i nějak dostat, což znamená třeba jízdu po silnic, zde stačí uzamknout pružení. Pro radost ze sjezdu musíte, pokud není lanovka, šlapat do kopce. I v tomto případě Patriot nedělá potíže.

Celoodpružené horské kolo AUTHOR Patriot EVO Team pro rok 2016 je strojem, který ocení milovníci drsnějšího stylu nejen ježdění, ale i designu. Prostě chlapák ke chlapovi. Na silnici sice nebudou nejrychlejší, ale sjezd v lese bude o to větší radostí.

Na drobné, spíše kosmetické vady, nás nejvyšší z řady Patriotů mile překvapil, až se nám s ním nechtělo loučit.

Poznámka: Když jsme asi před měsícem kolo přebírali, jeho cena byla dost vysoká, bez desetikoruny 96 000 Kč. Nyní, při psaní tohoto textu, tedy v druhé půlce července probíhá akce, která Patriota zlevnila o celých a velmi příjemných 13 000 Kč, takže nyní stojí přijatelnějších 82 990 Kč.

Rychlá ovladatelnost, což může být pro někoho až moc živé kolo

Kompaktnost osazení

Solidní poměr: cena (po slevě) – váha – vybavení

Chybí ovládání přední vidlice

Jde ztuha ovládání sedlovky

Obtížně použitelný košík pro láhev

Technická specifikace

Název: Author Patriot Evo Team (2016)

Velikost: S, M , L , XL Rám: double butted dural 6061 27.5" Tlumič: vzduchový tlumič ROCK SHOX Monarch Plus RC3 216 / 63 mm (zadní stavba 160 mm) Vidlice: ROCK SHOX Pike RC 27 15 SA vzduchová uzamykatelná 15 mm pevná osa 1.5" tapered sloupek (160 mm) Hlavové složení: PRESTINE Integrated 1.5" tapered Převodník: E13 TRS+ 32 zubů 170 / 175 mm kliky Středové složení: E13 TRS+ BB30 PF Přesmykač: E13 vodítko řetězu Měnič: SHIMANO XT „clutch“ Řazení: SHIMANO XT (11) Vícekolečko: SHIMANO M8000 11–42 (11) Řetěz: SHIMANO HG600 Náboje: AUTHOR Xenon 15 / Krypton 12 15 × 100 mm přední pevná osa 12 × 142 mm zadní pevná osa 32 děr Brzdy: SHIMANO XT kotoučové hydraulické (7" kotouče) Brzdové páky: SHIMANO XTa Ráfky: SPANK Oozy Trail 295 Bead Bite 32 děr Paprsky: nerez ocel černé zeslabované 1.8 / 2.0 mm Pláště: MAXXIS High Roller II kevlar/ Minion DHR II kevlar 27.5" x 2.30" tubeless ready Pedály: HT-PA01A Řídítka: SPANK Oozy Vibrocore 15 mm 760 mm Gripy: AG Lab GripLock Představec: SPANK Spike Race Sedlovka: KIND SHOCK LEVi dálkové ovládání nastavitelná (30.9) Objímka: AG Lab (34.9) Sedlo: AUTHOR Genius CR Hmotnost: 13,9 kg / M (tubeless) Cena: 95 990 Kč (akční cena: 82 990 Kč) Další informace: www.author.cz

Fotogalerie

redakce NaKole.cz, 31.07.2016